Серебряков прокомментировал свое возможное возвращение в Канаду

Серебряков прокомментировал свое возможное возвращение в Канаду
Алексей Серебряков. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист застал звезду "Левиафана" врасплох

Возвращение Алексея Серебрякова в Россию наделало много шума. Общественность поделилась на два лагеря: одни поддерживали актера, другие же припоминали ему скандальное интервью, в котором он нелестно высказался в адрес россиян. Сейчас многих интересует лишь один вопрос: надолго ли артист вернулся на родину? 

Однако звезда "Левиафана" ответ давать не торопится. Накануне Серебряков посетил одну из кинопремьер. Журналистам удалось задать актеру несколько вопросов, в том числе и о его вероятном возвращении в Канаду. 

Но, похоже, свои планы раскрывать Серебряков не намерен. 

"Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!"

ответил актер корреспонденту NEWS.ru.

Напомним, что ранее на защиту Серебрякова встала Мария Шукшина. Актриса уверена, что ее коллега – "русский до кончиков ногтей", но позволил себе проявить слабость, когда уехал из России. Звезда предположила, что причина эмиграции артиста – душевные терзания, которые он испытывал, глядя на происходящие в нашей стране события. 

Поддержал актера и Станислав Садальский. Актер отметил, что в возвращении Серебрякова в Россию нет ничего необычного, мол, каждый волен жить там, где ему захочется. 

А вот Сергей Колясников был более резок в своих высказываниях. Он сравнил Серебрякова с крысами, которые бегут с корабля. Блогер отметил, что это неплохо, а после добавил, что гораздо хуже, когда у крыс заканчиваются деньги и они возвращаются. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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