Журналист застал звезду "Левиафана" врасплох

Возвращение Алексея Серебрякова в Россию наделало много шума. Общественность поделилась на два лагеря: одни поддерживали актера, другие же припоминали ему скандальное интервью, в котором он нелестно высказался в адрес россиян. Сейчас многих интересует лишь один вопрос: надолго ли артист вернулся на родину?

Однако звезда "Левиафана" ответ давать не торопится. Накануне Серебряков посетил одну из кинопремьер. Журналистам удалось задать актеру несколько вопросов, в том числе и о его вероятном возвращении в Канаду.

Но, похоже, свои планы раскрывать Серебряков не намерен.

"Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!"

– ответил актер корреспонденту NEWS.ru.

Напомним, что ранее на защиту Серебрякова встала Мария Шукшина. Актриса уверена, что ее коллега – "русский до кончиков ногтей", но позволил себе проявить слабость, когда уехал из России. Звезда предположила, что причина эмиграции артиста – душевные терзания, которые он испытывал, глядя на происходящие в нашей стране события.

Поддержал актера и Станислав Садальский. Актер отметил, что в возвращении Серебрякова в Россию нет ничего необычного, мол, каждый волен жить там, где ему захочется.

А вот Сергей Колясников был более резок в своих высказываниях. Он сравнил Серебрякова с крысами, которые бегут с корабля. Блогер отметил, что это неплохо, а после добавил, что гораздо хуже, когда у крыс заканчиваются деньги и они возвращаются.