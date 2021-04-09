Стала затворницей: что известно о состоянии перенесшей инсульт Кондулайнен

Стала затворницей: что известно о состоянии перенесшей инсульт Кондулайнен
Елена Кондулайнен. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Актриса оборвала все контакты с коллегами и друзьями

За свою карьеру Елена Кондулайнен снялась в большем количестве фильмов, а после выхода киноленты "Сто дней до приказа" за актрисой закрепилось звание "секс-символа СССР". Однако в прошлом году звезда отечественного кинематографа перенесла инсульт. С тех пор она перестала выходить на связь. 

Актриса, которая долгое время восстанавливалась после болезни, перестала общаться с коллегами и друзьями. Похоже, что до конца восстановиться Кондулайнен так и не смогла, пишет "Комсомольская правда".

Журналисты решили узнать, что же происходит с актрисой сейчас, однако четкого ответа так и не услышали. 

Так, заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский предположил, что с Кондулайнен все хорошо. При этом мужчина отметил, что артистка не отвечает на звонки и не звонит сама. 

"Обычно, когда актерам что-то нужно, они сами звонят. Если молчат, значит, у них все в порядке", 

– отрезал Краснопольский, посоветовав СМИ обратиться за более детальной информацией в гильдию киноактеров. 

Однако и там репортеры не смогли найти ответ на интересующие их вопросы. Более того, представители гильдии посоветовали обратиться в Театр Луны, где выступала актриса. 

Остается лишь надеется, что за звездой "Зверобоя" ухаживают ее сыновья Александр и Михаил. 

Ранее подруга Кондулайнен рассказала, что рядом с актрисой находится сиделка, которая кормит звезду с ложечки и гуляет с ней. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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