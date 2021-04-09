Актриса оборвала все контакты с коллегами и друзьями

За свою карьеру Елена Кондулайнен снялась в большем количестве фильмов, а после выхода киноленты "Сто дней до приказа" за актрисой закрепилось звание "секс-символа СССР". Однако в прошлом году звезда отечественного кинематографа перенесла инсульт. С тех пор она перестала выходить на связь.

Актриса, которая долгое время восстанавливалась после болезни, перестала общаться с коллегами и друзьями. Похоже, что до конца восстановиться Кондулайнен так и не смогла, пишет "Комсомольская правда".

Журналисты решили узнать, что же происходит с актрисой сейчас, однако четкого ответа так и не услышали.

Так, заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский предположил, что с Кондулайнен все хорошо. При этом мужчина отметил, что артистка не отвечает на звонки и не звонит сама.

"Обычно, когда актерам что-то нужно, они сами звонят. Если молчат, значит, у них все в порядке",

– отрезал Краснопольский, посоветовав СМИ обратиться за более детальной информацией в гильдию киноактеров.

Однако и там репортеры не смогли найти ответ на интересующие их вопросы. Более того, представители гильдии посоветовали обратиться в Театр Луны, где выступала актриса.

Остается лишь надеется, что за звездой "Зверобоя" ухаживают ее сыновья Александр и Михаил.

Ранее подруга Кондулайнен рассказала, что рядом с актрисой находится сиделка, которая кормит звезду с ложечки и гуляет с ней.