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Чувство юмора Андрея Норкина
множит число поклонников телепередачи "Место встречи". Ведущий всегда готов
повеселить народ анекдотом в тему.
Так, в свежем выпуске программы гости из экспертного сообщества обсудили возведение канала "Стамбул". Представители официальной Анкары уже одобрили реализацию этого проекта. Таким образом будет повышен уровень безопасности пролива Босфор, а также разгружена эта важная транспортная артерия.
Андрей Норкин решил разрядить серьезное обсуждение значимого с экономической точки зрения вопроса юмористической зарисовкой. На этот раз телеведущий припомнил анекдот из популярной у россиян рубрики "приколы армянского радио".
Итак, на радиостанцию поступил вопрос любопытного слушателя:
"Вот объясните, почему существует Белое моря, Черное море, Желтое море, а Голубого моря нет?"
Как и следовало ожидать, ответ "сотрудников" легендарного армянского радио не заставил себя ждать:
"Как это нет? Есть такое – Эгейское!"
Смешной прикол от Норкина заставил зрителей и гостей студии разразиться хохотом.
К слову, в недавнем выпуске Андрей Норкин весьма остроумно ответил бывшему украинскому лидеру Леониду Кравчуку, который заявил о готовности лить кровь российских десантников. Телеведущий рассказал остроумный анекдот про приложившегося к бутылке меткого стрелка и старую черепаху.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента