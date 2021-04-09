Анекдот Норкина про армянское радио заставил студию хохотать

Анекдот Норкина про армянское радио заставил студию хохотать
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий, как всегда, отвесил шутку на злобу дня

Чувство юмора Андрея Норкина множит число поклонников телепередачи "Место встречи". Ведущий всегда готов повеселить народ анекдотом в тему.

Так, в свежем выпуске программы гости из экспертного сообщества обсудили возведение канала "Стамбул". Представители официальной Анкары уже одобрили реализацию этого проекта. Таким образом будет повышен уровень безопасности пролива Босфор, а также разгружена эта важная транспортная артерия.

Андрей Норкин решил разрядить серьезное обсуждение значимого с экономической точки зрения вопроса юмористической зарисовкой. На этот раз телеведущий припомнил анекдот из популярной у россиян рубрики "приколы армянского радио".

Итак, на радиостанцию поступил вопрос любопытного слушателя:

"Вот объясните, почему существует Белое моря, Черное море, Желтое море, а Голубого моря нет?"

Как и следовало ожидать, ответ "сотрудников" легендарного армянского радио не заставил себя ждать:

"Как это нет? Есть такое – Эгейское!"

Смешной прикол от Норкина заставил зрителей и гостей студии разразиться хохотом.

К слову, в недавнем выпуске Андрей Норкин весьма остроумно ответил бывшему украинскому лидеру Леониду Кравчуку, который заявил о готовности лить кровь российских десантников. Телеведущий рассказал остроумный анекдот про приложившегося к бутылке меткого стрелка и старую черепаху.

Ольга ФЕДОРОВА

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