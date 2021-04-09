Через тернии к звездам: как сложилась судьба звезды фильма "Любить человека" Любови Виролайнен

Через тернии к звездам: как сложилась судьба звезды фильма "Любить человека" Любови Виролайнен
Любовь Виролайнен. Фото: YouTube.com
Актрисе пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы наконец обрести свое счастье

Любовь Виролайнен родилась в 1941 году. Ее отец скончался в первые году Великой Отечественной войны, а мама, которая решила стать партизанкой, позже попала в немецкий концентрационный лагерь. Будущая актриса и ее братья остались брошенными на произвол судьбы. 

Детей в итоге усыновили, но мать Виролайнен смогла выбраться из плена и вернула своих наследников себе. После семье предстояло преодолеть немало трудностей. Из-за отсутствия денег Виролайнен жила в нищете. Усложняло все то, что мать артистки несколько раз пыталась свести счеты с жизнью. 

Женщина также хотела сдать детей в детский дом, чтобы их хотя бы нормально накормили. К счастью, позже родительница Любови встретила мужчину, за которым переехала в Ленинград. 

Там Виролайнен наконец смогла заняться осуществлением своей детской мечты стать актрисой. Позже Любовь признается, что выступать на сцене она хотела лишь потому, что считала, что артистки много зарабатывают.

В 1965 году она окончила студию в Ленинградском академическом Большом драматическом театре и начала сниматься в кино. 

Прославила Виролайнен картина "Любить человека". Именно на съемочной площадке этого фильма актриса познакомилась с Сергеем Герасимовым, с которым у нее завяжется бурный роман. 

Отношения артистки и режиссера продлятся пять лет. При этом оба будут состоять в официальном браке. 

Но в 37 лет Любовь встретила мужчину, который изменил ее жизнь. Как рассказала звезда в студии шоу "Судьба человека", именно из-за кардиохирурга Александра Зорина звезда советского кинематографа бросила мужа с сыном, разорвала отношения с любовником и ушла из мира кино. 

Наследник Виролайнен серьезно обиделся на мать, из-за чего они долгое время не общались. Но актриса все равно продолжала навещать бывшего мужа, готовить сыну обед, провожать его в школу. 

В 2002 году Виролайнен снова вернулась в кино, а пару лет назад не стало ее любимого мужчины. Зорин скончался, не пережив четвертый инсульт. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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