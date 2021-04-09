Умер рэпер DMX

Музыканту было 50 лет

СМИ сообщают о смерти рэпера DMX (Эрл Симмонс). Новость появилась на сайте издания Pitchfork.

Сообщается, что 2 апреля рэпер попал в больницу из-за передозировки запрещенными веществами. У него случился сердечный приступ. Последние несколько дней музыкант был на аппарате жизнеобеспечения. С заявлением выступила его семья.

По словам собеседников издания,DMX умер в окружении родных. Близкие рэпера также призвали журналистов и фанатов уважать их частную жизнь и случившееся в семье горе и не тревожить их расспросами. О месте и времени прощания со звездой семья объявит позже.



