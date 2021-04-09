Перепалка на шоу Максима Галкина вызвала ажиотаж в Сети

Накануне в Сети вышел первый выпуск нового сезона шоу "Музыкалити". Героинями нового выпуска стали Лариса Долина и 19-летняя блогерша Валя Карнавал. Весь выпуск представительницы новой и старой школы выясняли отношения. В итоге конфликт поколений сейчас является одной из самых обсуждаемых тем. Свое мнение решили высказать и другие артисты.

Так, Лев Лещенко оказался солидарен с Долиной, которая раскритиковала Карнавал за неумение петь и нежелание получать образование. Народный артист возмутился, что молодежь становится все более безграмотной, при этом отметив, что большая часть молодого поколения не желает тратить время на учебу.

"Я взрослый человек, я 50 лет на сцене. Почему я должен говорить о какой-то Карнавал и делать какие-то оценки?"

– недоумевает Лев Валерьянович.

Артемий Троицкий и вовсе не слышал ни о какой Карнавал, которая оказалась в центре скандала. Но при этом критик отметил, что в поп-музыке образование играет не такую важную роль.

"Пусть поют, но лучше бы не пели",

– отшутился Троицкий в беседе с "Газетой.ру".

А вот молодой актер Глеб Калюжный с предыдущими ораторами не совсем согласен. Артист не отрицает, что образование – важная часть профессии, но, по его мнению, учеба – это не получение высшего образования, а опыт, развитие и желание стать лучше.

"Предвзятое отношение – это плохо и ненормально. Я считаю, что опытные профессионалы в своей стезе должны быть снисходительнее к новичкам",

– подытожил Калюжный.

Напомним, что во время шоу Максима Галкина Лариса Долина жестко раскритиковала Валю Карнавал за неумение петь и отсутствие профессионального образования. В ответ девушка заявила, что не хочет тратить на это время и нервы, чем очень разозлила певицу.

В итоге Долина несколько раз порывалась уйти, но Максим Галкин уговорил ее остаться и завершить съемки.