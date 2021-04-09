У Литвы требуют объяснений за запрет на въезд для Киркорова

Певец никак не может смириться с решением Вильнюса

Ситуация вокруг поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, которому запретили посещать Литву, перешла на новый уровень. Не согласный с решением певец обратился в Вильнюсский окружной суд с требованием оспорить позицию литовского МИД.

Европейский суд не стал игнорировать иск Киркорова. Эксперты обратились к литовскому внешнеполитическому ведомству с требованием передать им на рассмотрение документы по делу артиста. Такой информацией с телеканалом "360" поделился известный юрист Александр Добровинский.

Впрочем, по словам адвоката, литовский МИД до сих пор не отреагировал на требование столичного суда.

Кстати, в борьбе за право Филиппа Киркорова бывать в Литве его правозащитники пытаются доказать, что поп-король является исключительно человеком искусства.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Всего двумя словами: Госдеп объяснил выпад Байдена в сторону Путина

В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента

Скончался супруг королевы Великобритании

Принц перенес заболевание коронавирусом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей