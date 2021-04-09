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Ситуация вокруг поп-короля
российской эстрады Филиппа Киркорова, которому запретили посещать Литву,
перешла на новый уровень. Не согласный с решением певец обратился в Вильнюсский
окружной суд с требованием оспорить позицию литовского МИД.
Европейский суд не стал игнорировать иск Киркорова. Эксперты обратились к литовскому внешнеполитическому ведомству с требованием передать им на рассмотрение документы по делу артиста. Такой информацией с телеканалом "360" поделился известный юрист Александр Добровинский.
Впрочем, по словам адвоката, литовский МИД до сих пор не отреагировал на требование столичного суда.
Кстати, в борьбе за право Филиппа Киркорова бывать в Литве его правозащитники пытаются доказать, что поп-король является исключительно человеком искусства.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента