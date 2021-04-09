Певец никак не может смириться с решением Вильнюса

Ситуация вокруг поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, которому запретили посещать Литву, перешла на новый уровень. Не согласный с решением певец обратился в Вильнюсский окружной суд с требованием оспорить позицию литовского МИД.



Европейский суд не стал игнорировать иск Киркорова. Эксперты обратились к литовскому внешнеполитическому ведомству с требованием передать им на рассмотрение документы по делу артиста. Такой информацией с телеканалом "360" поделился известный юрист Александр Добровинский.

Впрочем, по словам адвоката, литовский МИД до сих пор не отреагировал на требование столичного суда.

Кстати, в борьбе за право Филиппа Киркорова бывать в Литве его правозащитники пытаются доказать, что поп-король является исключительно человеком искусства.