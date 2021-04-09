Артист наотрез отказался откровенничать о бывших

О бурной личной жизни Прохора Шаляпина постоянно ходят слухи. Выпускнику "Фабрики звезд" то и дело приписывают различные романы. А ему, похоже, это нравится, потому что певец тут же подогревает интерес публики, выходя в свет с предполагаемыми избранницами. Однако об отношениях с противоположным полом Прохор говорить все-таки не очень любит. И это доказало одно из его последних интервью.

Когда Любовь Терлецкая в эфире своего ютуб-шоу поинтересовалась у артиста, что он может сказать об отношениях с Анной Калашниковой и Виталиной Цымбалюк-Романовской, Шаляпин заявил, что ничего о них не помнит.

"Я не помню этих барышень, у меня их так много было. Передо мной новые горизонты. Чего не помню, того не было, надо просто с себя стряхивать",

– отрезал певец, а после все-таки намекнул, что успешность Калашниковой – его заслуга, ведь до слухов о романе с Шаляпиным об актрисе почти никто не знал.

Кстати, похоже, что отношения Прохора и Анны сейчас переживают не лучшие времена, потому что артист признался, что в последнее время старается свести общение со звездой сериала "Даешь молодежь!" к минимуму. В итоге Шаляпин заявил, что говорить о Калашниковой не хочет, но все-таки пожелал актрисе добра.

Напомним, что ранее в Сети появились слухи о романе певца с внучкой Людмилы Гурченко. Шаляпин и наследница актрисы вместе появились на кладбище, чтобы почтить память звезды в годовщину ее смерти.