Певец впервые за долгое время вышел в свет

Юрий Антонов стал одним из приглашенных гостей церемонии вручения музыкальной премии BraVo. Также музыкант посетил закрытый гала-ужин, где был запечатлен в компании певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина.

Примечательно, что Антонов долгое время не появлялся на публике. Причина "пропажи" артиста была веской – он перенес несколько операций из-за серьезной травмы колена. Можно предположить, что сейчас все трудности остались позади.

На снимке видно, что 76-летний Юрий Михайлович выглядит достаточно хорошо. Для светского мероприятия исполнитель хита "Золотая лестница" выбрал серый деловой костюм и белую рубаху.

Однако в глаза бросается одна деталь – можно заметить, что Антонов оттопырил ухо, слушая, что ему говорит Пригожин. Также певец слегка подался вперед, чтобы лучше воспринимать речь своего собеседника. Журналисты предположили, что у знаменитости начались проблемы со слухом.

По некоторым данным, не только Валерия и Пригожин обратили внимание на недуг Юрия Михайловича. Якобы и другие гости гала-ужина заметили, что звезда плохо слышит, передает "Экспресс Газета".

Ранее "Утро.ру" рассказало, как сложилась судьба Антонова. Мало кто догадывается, что за образом жизнерадостного и харизматичного артиста скрывается личная трагедия – три неудачных брака и отсутствие связи с детьми.