"Люди в массажных креслах": Нагиев пошутил над членами жюри проекта "Голос.Дети"

"Люди в массажных креслах": Нагиев пошутил над членами жюри проекта "Голос.Дети"
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий смог снять эмоциональное напряжение зрителей, членов жюри и участников

Накануне зрители увидели очередной выпуск музыкального шоу "Голос.Дети". Многих поразило выступление членов команды Светланы Лободы – Полины Сюткиной, Макара Смыслова и Владислава Тюкина. Под огромным впечатлением остался и ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Чтобы разрядить обстановку, актер отпустил шутку в адрес жюри популярной передачи.

Когда дети закончили выступление, Нагиев вернулся на сцену и воскликнул "Ой, ух!". Данные междометия явно дали понять, что Дмитрию очень понравился номер ребят.

Затем телеведущий напомнил, что пришла пора делать выбор между участниками.

"Ну что ж, люди в массажных креслах, что думаете? Только от вас зависит их судьба", – отметил артист, обращаясь к Лободе, Басте и Егору Криду.

Юмор знаменитости не обидел наставников проекта. Наоборот, шутка телеведущего помогла снять эмоциональное напряжение всех находящихся в зале.

Исполнительница хита "Твои глаза" искренне поблагодарила Дмитрия за его работу. По словам певицы, звезда сериала "Физрук" прекрасно справляется со своими обязанностями и не дает покидающим проект детям грустить.

Стоит отметить, что Нагиев действительно является изюминкой шоу. Благодаря ему участникам удается настроиться на позитивный лад и раскрыть весь свой талант.

Ранее Сергей Рост вспомнил о давней обиде на Дмитрия. Юморист заявил, что он считал Нагиева своим другом, однако тот поступил крайне некрасиво. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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