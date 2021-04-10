Курс рубля
- Евро по 100: экономист предрек обвал рубля
- Причин для роста рубля больше нет
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
Накануне зрители увидели очередной выпуск музыкального шоу "Голос.Дети". Многих поразило выступление членов команды Светланы Лободы – Полины Сюткиной, Макара Смыслова и Владислава Тюкина. Под огромным впечатлением остался и ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Чтобы разрядить обстановку, актер отпустил шутку в адрес жюри популярной передачи.
Когда дети закончили выступление, Нагиев вернулся на сцену и воскликнул "Ой, ух!". Данные междометия явно дали понять, что Дмитрию очень понравился номер ребят.
Затем телеведущий напомнил, что пришла пора делать выбор между участниками.
"Ну что ж, люди в массажных креслах, что думаете? Только от вас зависит их судьба", – отметил артист, обращаясь к Лободе, Басте и Егору Криду.
Юмор знаменитости не обидел наставников проекта. Наоборот, шутка телеведущего помогла снять эмоциональное напряжение всех находящихся в зале.
Исполнительница хита "Твои глаза" искренне поблагодарила Дмитрия за его работу. По словам певицы, звезда сериала "Физрук" прекрасно справляется со своими обязанностями и не дает покидающим проект детям грустить.
Стоит отметить, что Нагиев действительно является изюминкой шоу. Благодаря ему участникам удается настроиться на позитивный лад и раскрыть весь свой талант.
Ранее Сергей Рост вспомнил о давней обиде на Дмитрия. Юморист заявил, что он считал Нагиева своим другом, однако тот поступил крайне некрасиво.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента