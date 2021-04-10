Из седьмого сезона сериала "Сваты" убрали двоих актеров

Из седьмого сезона сериала "Сваты" убрали двоих актеров
Кадр из сериала "Сваты": www.youtube.com
СМИ назвали имена артистов

Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" затягиваются из-за пандемии коронавируса. До сих пор остается неясным, когда зрители увидят новые серии. Между тем стало известно, что в седьмом сезоне не будет полюбившихся публике актеров.

Как сообщают СМИ, из "Сватов" убрали Татьяну Васильеву и Александра Гаврилюка. Об этом пишет РИА ФАН. Васильева в сериале играет маму Ларисы Буханкиной. Гаврилюк же по сценарию является бойфрендом Жени Ковалевой.

Ранее своими предположениями о дате выхода седьмого сезона "Сватов" поделились Олеся Железняк и Федор Добронравов. Артисты надеются, что съемки сериала завершатся уже летом. Оба рассчитывают, что на экраны свежие серии "Сватов" выйдут зимой. Как отмечал Добронравов, часть материала уже отсняли. Позже ситуация со съемками осложнилась из-за коронавируса. Пандемия сильно ударила по бюджету многих артистов. Так, Железняк как-то жаловалась, что отсутствие гастролей ее угнетает, а доходы ощутимо упали. У актрисы четверо детей и жилье, взятое в ипотеку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость199046
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Было бы лучше, если бы этот сериал вообще убрали с канала.
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