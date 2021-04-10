Юморист буквально вытянул счастливый билет

10 апреля в эфир выходит передача "Привет, Андрей!", посвященная Юрию Гальцеву. 12 апреля известному юмористу исполняется 60 лет. В студии шоу собрались друзья и коллеги артиста. Одной из приглашенных гостей стала Регина Дубовицкая, которая рассказала, как пародист попал в "Аншлаг".

По словам телеведущей, взять Гальцева ей порекомендовала Клара Новикова. Выяснилось, что артистка посетила одно из выступлений Юрия Николаевича. Актрисе настолько понравился его стиль, что она решила поделиться своими впечатлениями с Дубовицкой. В процессе разговора Новикова призвала подругу пригласить его на юмористическую передачу.

Регина Игоревна прислушалась к совету приятельницы. Она попросила Гальцева прислать ей подборку номеров, которые публика воспринимает лучше всего, передает РИА ФАН.

"И знаете, что он мне сказал? "У меня все номера зрители принимают на ура". Думаю: "Еще один на мою голову!" – вспомнила ведущая.

В конечном итоге Юрий Николаевич прислал кассету со своими выступлениями. Дубовицкая призналась – материал не произвел на нее особого впечатления. Однако Регина Игоревна решила все-таки дать шанс начинающей звезде.

Вскоре она пришла к выводу, что приняла правильное решение. Юмористу удалось за короткий срок покорить сердца зрителей. Особой популярностью пользовался номер Гальцева, где он несколько раз с забавной интонацией произнес слово "Обалдеть".

Ранее Юрий Николаевич обратился с напутствием к своему внуку. Дело в том, что наследник артиста в скором времени уйдет в армию.