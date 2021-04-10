Власова обвинила пианистку в испорченных последних годах с актером

Вдова легендарного артиста Армена Джигарханяна не выдержала оскорблений от Виталины Цымбалюк-Романовской. Дошло до того, что она назвала Татьяну Власову чуть ли не убийцей актера. Терпение женщины лопнуло, и она высказала все, что думает о Виталине.



Власова назвала Цымбалюк-Романовскую не совсем здоровым человеком. Такой вывод позволяют сделать ее слова и поведение, отметила она в разговоре с РИА ФАН.

Вдова Джигарханяна добавила, что раз Виталина столько сил тратит на скандалы и пустые обвинения, значит, ей нужна слава. Пианистка стремится создать себе комфортную жизнь за счет других людей.

"…я каждый раз в шоке от ее выходок, она никак не остановится", – призналась Власова.

Цымбалюк-Романовскую при этом она назвала весьма посредственной пианисткой, которая выезжает лишь на том, что "складно говорит и врет на телевидении".

Вспомнив обидные слова, Власова отметила, что неплохо бы предоставить доказательства. Мол, говорит Виталина, что ухаживала за Арменом Борисовичем почти 17 лет, а ни одного фото нет.

"Меня обвиняет во всех грехах, мол, Армен из-за меня умер", – пожаловалась вдова Джигарханяна.

При этом Власова не опускалась до мести, хотя могла бы "дать по морде" сопернице или спустить ее с лестницы, как-то рассказывала она.