Артистка заявила, что наследница ревнует ее к другим

Любовь Успенская стала новой героиней выпуска "Ты не поверишь!". Исполнительница русского шансона рассказала, почему ее дочь, Татьяна Плаксина, решила вернуться в Россию из Америки. Причина кроется не только в долгожданном примирении певицы и ее наследницы.

По словам Успенской, Плаксина столкнулась с глубокой депрессией после аварии. Свою психическую и эмоциональную нестабильность она начала перекрывать алкоголем и запрещенными веществами. В какой-то момент Татьяна решила сбежать от знаменитой матери в США.

Девушке потребовалось несколько месяцев на то, чтобы прийти в себя. Сейчас она полностью отказалась от вредных привычек и начала вести здоровый образ жизни. Так, например, дочь Любови Залмановны практикует йогу.

Артистка заявила – на родину Плаксина вернулась по одной веской причине. Якобы девушка испугалась, что родительница может усыновить еще одного ребенка.

"Она у меня еще такая ревнивая", – отметила Успенская.

Дело в том, что королева русского шансона любит нянчиться с детьми. В ее доме не раз оставались маленькая модель Николь, над которой знаменитость взяла шефство, а также сын футболиста Артема Кержакова и Миланы Тюльпановой, передает РИА ФАН.

Когда Татьяна увидела фотографии матери с чужими детьми, то устроила настоящую истерику. Девушка успокоилась только тогда, когда узнала – все это Любовь Залмановна делает ради "хайпа".

Можно предположить, что Плаксина боится появления новых конкурентов, которые в будущем будут претендовать на наследство звезды.

Ранее Успенская показала трогательный снимок с наследницей, назвав себя "самой счастливой мамой".