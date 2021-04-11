Верник рассказал о последних днях жизни покойного отца

Верник рассказал о последних днях жизни покойного отца
Эмиль Верник. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Эмиль Григорьевич скончался на 97-м году

Семья знаменитого актера театра и кино Игоря Верника переживает тяжелую трагедию. 10 апреля этот мир покинул его отец, заслуженный артист и режиссер Эмиль Верник. Убитый горем сын рассказал, что пожилой родитель до последних дней вел активный образ жизни.

Жизнь 96-летнего Эмиля Григорьевича оборвалась из-за проблем с сердцем. Уход знаменитого представителя и родоначальника династии Верников стала серьезным ударом для его родных и коллег.

Несмотря на почтенный возраст, для родственников Верника-старшего его кончина оказалась неожиданной. До последнего момента пожилой артист чувствовал в себе бодрость духа и старался активно проживать каждый день. По словам его сына, буквально за 10 дней до смерти Эмиль Григорьевич самостоятельно водил автомобиль и развлекал наследника, катая его по загородным дорогам.

Народный артист России чувствовал себя прекрасно и редко жаловался на здоровье. Всего за несколько дней до смерти он почувствовал недомогание, и вскоре его сердце перестало биться, передает слова Игоря Верника РИА "Новости".

Эмиль Григорьевич прославился своей режиссерской деятельностью на Всесоюзном радио. Благодаря творческим усилиям Верника-старшего советский радиослушатель услышал более двух сотен спектаклей.

Дети знаменитого артиста и радиорежиссера также отдали себя служению творчеству. Игорь стал популярным артистом и телевизионным ведущим, а Вадим трудится на посту заместителя худрука МХТ имени Чехова.

Ольга ФЕДОРОВА

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