Британская королева до конца была рядом с любимым супругом

Недавно жителей Великобритании и все мировое сообщество потрясла трагическая новость. Из жизни ушел супруг Елизаветы II, принц Филипп. Несмотря на тяжелое состояние, представитель королевской семьи до последнего момента проявлял самостоятельность и отказывался от помощи окружающих.



Принца Филиппа не стало 9 апреля. Супруг британской королевы не дожил до грандиозного столетнего юбилея всего несколько месяцев. При этом даже в таком почтенном возрасте и после операции на сердце он старался самостоятельно ухаживать за собой.

Как стало известно британской прессе, венценосную особу сильно разозлило появление инвалидного кресла в его покоях. Для Филиппа каталка стала настоящим оскорблением, и он потребовал немедленно убрать ее. В другой раз у принца упали очки, и он попросил находящегося рядом человека не помогать ему их поднять.

Когда супругу британской королевы стало плохо, возник вопрос об отправке его обратно в больницу. Однако Елизавета во исполнение воли своего супруга категорически отказалась перевозить Филиппа в госпиталь. Для него было важно покинуть этот мир в родных пенатах. По словам близких к Букингемскому дворцу источников, большую часть времени из месяца, который он провел в медучреждении, Филипп предпринимал попытки вернуться домой.

Когда душа принца покидала его тело, у постели умирающего находилась Елизавета II, с которой Филипп прожил в браке целых 73 года, пишет РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой главных скандалов с принцем Филиппом. Представитель королевской семьи нелестно отзывался о Советском Союзе, а также мог позволить себе весьма неприличные шутки.