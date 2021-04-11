Телеведущая устроила очередной скандал

Светская львица Ксения Собчак славится своим склочным характером. Знаменитость постоянно выступает зачинщицей скандалов и провоцирует других звезд на публичные разборки. В этот раз Ксения решила почтить своим вниманием певицу Нюшу. Телеведущая посчитала уместным подшутить на тему необычного имени наследницы певицы.



Анна Шурочкина, известная широкой публике под псевдонимом Нюша, живет в счастливом браке с предпринимателем Игорем Сивовым. Когда в звездном семействе появилась дочь, пара решила нестандартно подойти к выбору имени девочки. Малышку назвали Симбой. Такую же кличку носил знаменитый мультяшный львенок из мультипликационного фильма "Король Лев". Стоит отметить, что знаменитые родители долгое время не рассказывали, как нарекли новорожденную. Сейчас дочери певицы почти три года, и многие знаменитости стали выражать удивление по поводу необычного выбора имени.

Прошлась на эту тему и Ксения Собчак. Знаменитости встретились на вручении музыкальной премии "Жара". Светская львица тут же решила блеснуть остроумием. Она обратилась к Нюше с вопросом, какая участь ждала бы ее ребенка, если бы на свет появилась не девочка, а мальчик. При этом Собчак решила поделиться собственными предположениями. Она съязвила, заявив, что в таком случае малыша могли бы назвать Майк Вазовски (герой мультика "Корпорация монстров". А если бы родилась тройня, их можно было бы окрестить Дилли, Вилли и Билли (мультяшные утята из "Утиных историй"). Очередные шуточные звездные разборки опубликовала телепередача "Ты не поверишь!".

К слову, недавно Собчак устроила серьезную перебранку со своей коллегой по голубому экрану, телеведущей Наилей Аскер-Заде. Звезды обменялись колкостями в своих телеграм-каналах.