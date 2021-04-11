"Старикам в России не место": Садальский пожаловался на низкие пенсии

"Старикам в России не место": Садальский пожаловался на низкие пенсии
Стас Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер порассуждал на тему тяжелой жизни пожилых людей

Артист Станислав Садальский решил затронуть острый социальный вопрос. Знаменитость с болью в сердце наблюдает за тем, как тяжело живется российским старикам. Звезда легендарной киноленты "Место встречи изменить нельзя" указал на мизерные пенсионные выплаты, которые заставляют наших пожилых людей прозябать в нищете.

Размышления на тему тяжелой жизни российских стариков Станиславу навеяли частые путешествия по России. По долгу профессии знаменитость бывает во многих городах нашей страны. При этом знакомство с бытом пенсионеров привело артиста в тяжелое расположение духа. Садальский отметил, что и в столице страны дела с этим вопросом обстоят не лучшим образом. При этом, чем дальше населенный пункт от Москвы, тем становится хуже. Старики буквально вынуждены выживать на крошечные пособия.

"Пенсионные выплаты дают понять, что старикам в России не место", – написал артист.

Станислав напомнил, что пожилые люди нуждаются в особом уходе. С возрастом они становятся похожи на маленьких детей. Жизнь этих людей подходит к концу, им необходима забота окружающих и государства. Однако во многих случаях старики остаются один на один с бытовыми проблемами, которые невозможно решить за счет мизерной пенсии.

На своей странице в "Инстаграм" Садальский также отметил, что в одном регионе России подобающим образом относятся к пожилым людям – "почитают и уважают стариков" только на Кавказе.

К слову, недавно Станислав обрушился с резкой критикой на музыкальное шоу "Маска". Юморист заявил, что уважающий себя артист не согласится на участие в подобного рода проекте.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Козява Шмудьгой барон.фон Валуа
Пожаловаться Ответить
Гость200289
Он кирпич вааще-то
кирпичн или кошелек не суть. ороший точный коммент о его убогости (кста, отсюдаже, с Утро.ру): ""Садальский страдает массой комплексов на почве того, что чувствует свою полную заурядность как актер. Страшно боится смерти, при этом любит фотографироваться на фоне могил. Страшно боится забвения - он никудышный актёр. Он всё время выкладывает видеоотрывки из фильмов, где он снимался - но среди этих отрывков нет ни одного, где он играл бы ОДИН. Во всех видео из фильмов он всегда играет в компании актерских знаменитостей, то есть он выезжает только за счёт высокопрофессионального сопровождения.""
Гость200289
Пожаловаться Ответить
Козява Шмудьгой барон.фон Валуа
нашли кого слушать как прорицателя, какого-то "кошелька", кроме "кошелька" ничего толком не сыгравшего в своей жизни. загуглите "Садальский страдает массой комплексов" и узнаетепричину, а по лайкам увидете как его презирают люди
Он кирпич вааще-то
Гость200289
Пожаловаться Ответить
Козява Шмудьгой барон.фон Валуа
нашли кого слушать как прорицателя, какого-то "кошелька", кроме "кошелька" ничего толком не сыгравшего в своей жизни. загуглите "Садальский страдает массой комплексов" и узнаетепричину, а по лайкам увидете как его презирают люди
он кирпич вааще-то
Гость200289
Пожаловаться Ответить
Козява Шмудьгой барон.фон Валуа
нашли кого слушать как прорицателя, какого-то "кошелька", кроме "кошелька" ничего толком не сыгравшего в своей жизни. загуглите "Садальский страдает массой комплексов" и узнаетепричину, а по лайкам увидете как его презирают люди
Он "кирпич" вааще-то
Гость200270
Пожаловаться Ответить
садальский пиарится на всём чем угодно - на смертях,на моглах, на страдающих пенсионерах
а делов-то всего- как актёр он бездарь, вот он и кочевряжится, переживает
бездарю - бездарево - после смерти ЗАБВЕНИЕ
забудут за неделю, так и надо, он это заслужил, этот "псеводоартист"
Козява Шмудьгой барон.фон Валуа
Пожаловаться Ответить
нашли кого слушать как прорицателя, какого-то "кошелька", кроме "кошелька" ничего толком не сыгравшего в своей жизни. загуглите "Садальский страдает массой комплексов" и узнаетепричину, а по лайкам увидете как его презирают люди
.
Пожаловаться Ответить
Прав на120 процентов.
1
новости партнеров

СССР мог передать Токио часть Курил – японские СМИ

В семидесятые Брежнев изучал несколько вариантов решения проблемы мирного договора со Страной восходящего солнца

Власти одной из европейских стран заплатят туристам до 200 евро за отдых

Таким образом правительство намерено повысить конкурентоспособность местных отелей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей