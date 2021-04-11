Актер порассуждал на тему тяжелой жизни пожилых людей

Артист Станислав Садальский решил затронуть острый социальный вопрос. Знаменитость с болью в сердце наблюдает за тем, как тяжело живется российским старикам. Звезда легендарной киноленты "Место встречи изменить нельзя" указал на мизерные пенсионные выплаты, которые заставляют наших пожилых людей прозябать в нищете.



Размышления на тему тяжелой жизни российских стариков Станиславу навеяли частые путешествия по России. По долгу профессии знаменитость бывает во многих городах нашей страны. При этом знакомство с бытом пенсионеров привело артиста в тяжелое расположение духа. Садальский отметил, что и в столице страны дела с этим вопросом обстоят не лучшим образом. При этом, чем дальше населенный пункт от Москвы, тем становится хуже. Старики буквально вынуждены выживать на крошечные пособия.

"Пенсионные выплаты дают понять, что старикам в России не место", – написал артист.

Станислав напомнил, что пожилые люди нуждаются в особом уходе. С возрастом они становятся похожи на маленьких детей. Жизнь этих людей подходит к концу, им необходима забота окружающих и государства. Однако во многих случаях старики остаются один на один с бытовыми проблемами, которые невозможно решить за счет мизерной пенсии.

На своей странице в "Инстаграм" Садальский также отметил, что в одном регионе России подобающим образом относятся к пожилым людям – "почитают и уважают стариков" только на Кавказе.

К слову, недавно Станислав обрушился с резкой критикой на музыкальное шоу "Маска". Юморист заявил, что уважающий себя артист не согласится на участие в подобного рода проекте.