Девушка не видит смысла в печальном ритуале

Знаменитого артиста Дмитрия Марьянова не стало несколько лет назад. Однако его имя не сходит со страниц прессы. Все дело в том, что родственники звезды вели ожесточенную борьбу за его наследство. При этом многие родные ополчились на вдову артиста Ксению Бик. Сама же женщина уже обрела новое личное счастье, прибрала к рукам серьезную долю имущества отошедшего в мир иной супруга и даже не ходит на его могилу.



Впрочем, отказ от общепринятого ритуала не мешает вдове скорбеть по безвременно ушедшему возлюбленному. По крайней мере, Ксения уверяет, что регулярно предается печальным воспоминаниям. Однако страдать Бик предпочитает дома. Женщина рассказала, что создала на просторах жилплощади памятное место, посвященное Дмитрию. Там стоят его снимки и периодически зажигаются свечи, поэтому посещать место, где покоится прах артиста, его возлюбленная считает излишним.

"У меня дома кладбище – фотографии, свечи", – рассказала вдова.

Тем более, что сейчас у нее и так немало забот. Она строит отношения с новым избранником журналистом Сергеем Соболевым. Ксения очень счастлива, что снова стала любимой женщиной. Кроме того, вдову Марьянова хорошо приняла семья нового возлюбленного. При этом намерения у Сергея самые серьезное, молодой человек уже сделал предложение руки и сердца своей подруге. О личной жизни женщина рассказала на шоу "Ты не поверишь!".

К слову, совсем недавно в скандальном деле о разделе имущества покойного артиста поставили точку. Вдове пришлось распрощаться с претензиями на трехкомнатную квартиру.