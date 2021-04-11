Аверина разочаровало выступление Ланской в новом выпуске шоу "Точь-в-точь"

Аверина разочаровало выступление Ланской в новом выпуске шоу "Точь-в-точь"
Валерия Ланская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка пыталась изобразить Земфиру

Знаменитая актриса Валерия Ланская попробовала свои силы в подражании образу, голосу и жестикуляции Земфиры. Свои таланты знаменитость продемонстрировала на шоу "Точь-в-точь". Однако далеко не всем из состава звездного жюри понравилось выступление Валерии. Так, Максим Аверин невысоко оценил ее номер.

По мнению знаменитого артиста, его коллеге по голубому экрану не хватило музыкального мастерства – в некоторых местах звезде не удалось попасть в ноты. Артистка спела песню Земфиры "Ариведерчи". Знаменитость хорошо загримировали, сделав ее почти копией популярной певицы. А вот с исполнением, по мнению некоторых судей, что-то не заладилось.

При этом Аверин убежден, что Ланская вполне способна вытягивать сложные композиции, а в этот раз просто не слишком тщательно подготовилась к выступлению. В итоге артист популярного телесериала "Склифосовский" поставил Валерии весьма невысокую оценку в три балла.

"Мощи не случилось, а ты все это можешь", – передает слова строгого судьи РИА ФАН.

Аверин призвал Ланскую собраться и в дальнейшем демонстрировать все свои таланты в полном объеме. Артист напомнил, что шоу подходит к финалу, а значит на проекте остались только самые сильные участники. Теперь конкуренция серьезно возросла, и каждый из них должен показывать максимальный результат.

К слову, недавнее выступление Ланской в образе Димаша Кудайбергена назвал провальным Максим Галкин. Примечательно, что зрители телешоу поддержали точку зрения юмориста.

Ольга ФЕДОРОВА

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