Певица наделялась получать по полмиллиона в месяц

Вокруг развода Анжелики Агурбаш и ее мужа Николая неожиданно разразился новый скандал. На этот раз стало известно, что артистка захотела, чтобы бывший супруг платил ей по 500 тысяч рублей в месяц на 16-летнего сына Анастаса, но суд решил, что алиментов в 15 тысяч рублей будет достаточно.

При этом певица осталась недовольна. По ее словам, имущество бизнесмена арестовали. Однако знаменитость владеет документами, по которым она может получать компенсацию от государства в размере 50% расходов на ребенка.

Как заявила Агурбаш программе "Ты не поверишь", за девять лет сумма накопилась большая. При этом сам Анастас не хотел судебных разбирательств, но звезда уговорила наследника. Она также пожаловалась, что из-за экс-супруга вынуждена продолжать снимать жилье. Артистка расстроена, что бывший муж, который уже не может распоряжаться своим имуществом, против того, чтобы их сын получил хоть что-то уже от государства. Она считает, что это "чудовищно".

Знаменитость и "колбасный король" развелись в 2012-м, прожив в браке около десяти лет. Экс-супруги заявляли, что каждый из них стал жертвой неверности другого. После расставания певица узнала, что по брачному договору ей не причитается ничего. Агурбаш уверяет, что не подписывала документ. Николай Агурбаш же говорит о том, что вложил в карьеру бывшей жены немалые деньги, да к тому же, обеспечивал ее детей от предыдущих отношений. Негативно воспринял предприниматель и желание бывшей возлюбленной получить компенсацию от государства.

В 2020-м СМИ писали, что бизнесмена признали банкротом, а его долг перед кредиторами равняется 800 млн рублей.

