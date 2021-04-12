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Российская певица Слава похвасталась, как она распоряжается своими многомиллионными гонорарами. Как утверждает артистка, с деньгами она расстается с легкостью. Однако она также задумывается, как можно грамотно ими распорядиться, вкладывая все заработанные гонорары в семью и недвижимость.
В беседе с программой "Ты не поверишь" исполнительница рассказала, что не привыкла скупиться на развлечения и отдых. Например, недавно певица ездила отдыхать на Мальдивы.
"Я вообще расточительная девчонка. Могу пропить в день 30 тысяч", – добавила она.
Тем не менее, Слава может позволить себе так отдохнуть благодаря грамотным финансовым вложениям. Певица имеет недвижимость в Австрии и Сочи. Как рассказывает исполнительница хита "Без тебя меня нет", что квартиры в российском городе-курорте сейчас сильно выросли, поэтому ей удалось хорошо заработать.
По словам певицы, она зарабатывает деньги, чтобы ее дочери ни в чем не нуждались. Певица хочет оставить Александре и Антонине крупное наследство.
Звезда рассказывает, что в будущем планирует жить на ренту от недвижимости и заниматься огородом.
Напомним, ранее Слава устроила разборки с оскорбившими ее дочь россиянами. По словам певицы, комментарии хейтеров уж точно не помешают Саше Морозовой стать певицей.
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