Певица не экономит на развлечения, но и думает о вложениях в недвижимость

Российская певица Слава похвасталась, как она распоряжается своими многомиллионными гонорарами. Как утверждает артистка, с деньгами она расстается с легкостью. Однако она также задумывается, как можно грамотно ими распорядиться, вкладывая все заработанные гонорары в семью и недвижимость.

В беседе с программой "Ты не поверишь" исполнительница рассказала, что не привыкла скупиться на развлечения и отдых. Например, недавно певица ездила отдыхать на Мальдивы.

"Я вообще расточительная девчонка. Могу пропить в день 30 тысяч", – добавила она.

Тем не менее, Слава может позволить себе так отдохнуть благодаря грамотным финансовым вложениям. Певица имеет недвижимость в Австрии и Сочи. Как рассказывает исполнительница хита "Без тебя меня нет", что квартиры в российском городе-курорте сейчас сильно выросли, поэтому ей удалось хорошо заработать.

По словам певицы, она зарабатывает деньги, чтобы ее дочери ни в чем не нуждались. Певица хочет оставить Александре и Антонине крупное наследство.

Звезда рассказывает, что в будущем планирует жить на ренту от недвижимости и заниматься огородом.

Напомним, ранее Слава устроила разборки с оскорбившими ее дочь россиянами. По словам певицы, комментарии хейтеров уж точно не помешают Саше Морозовой стать певицей.