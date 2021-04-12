Казьмину выписали из больницы "под ее ответственность"

После того, как вся страна узнала о том, что бывшая жена Андрея Аршавина буквально гниет заживо, за ее состоянием начали следить многие россияне. Сейчас Алису Казьмину выписали из клиники, однако на восстановление уйдет достаточно много времени.

Главная проблема экс-жены Аршавина на данный момент – пролежни, которые долго заживают из-за сепсиса. Однако женщина все равно старается жить нормальной жизнью: водит детей в детский садик и школу, хотя, по ее словам, испытывает "адские боли".

"Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от 6 до 8 месяцев",

– рассказала Аршавина StarHit.

Алиса старается никак не показывать своим наследникам, что ей непросто, и настраивается на серьезную борьбу с болезнями.

Также бывшую жену спортсмена беспокоит ее изменившееся лицо. Возможно, в будущем она сделает пластическую операцию, но пока для этого у нее слишком плохие анализы и самочувствие.

Напомним, что ранее стало известно, что ноги Казьминой поразили пролежни. По началу экс-жене Аршавина было даже тяжело ходить без помощи других людей.

К счастью, Алису поддерживает ее мама и первый супруг, которому она подарила двух детей. Постоянно переживают за здоровье знаменитости и ее поклонники, которые готовы предложить ей любую помощь.