У сатириков расходились мнения по поводу некоторых тем

В стане российского юмора в течение долгого времени сосуществовало 2 противоположных полюса: Михаил Жванецкий и Михаил Задорнов. Вдова последнего раскрыла подробности отношений двух великих сатириков.

Елена Бомбина написала книгу "Другой Задорнов" с воспоминаниями об ушедшем из жизни 4 года назад муже. В беседе с "Экспресс газетой", она рассказала, почему в ее труде отсутствуют сюжеты о встречах Задорнова и Жванецкого. Вдова Михаила Николаевича объяснила это отсутствием качественных совместных фотографий сатириков, а также добавила, что ей было неловко просить Жванецкого о позировании.

Однако встречи двух комиков были незабываемы. Она отметила, что каждая беседа напоминала спарринг, но в юмористической форме.

"Философский пессимизм Михал Михалыча натыкался на парадоксальный оптимизм Задорнова. Партнеры (никак не соперники) словесно немножко конфликтовали", – вспоминает Бомбина.

Вдова Задорнова уточняет, что Жванецкий не всегда оценивал резкие выступления ее мужа в адрес Соединенных Штатов. Также у юмористов разливались точки зрения по поводу перемен в России.



Когда-то они оба выступали соавторами передачи "Дежурный по стране". Тем не менее, колкие заявления Задорного приходились по вкусу далеко не всем. В итоге он поссорился с организаторами, и ему на смену пригласили Жванецкого.

Последняя встреча сатириков состоялась на юбилейном концерте Жванецкого в столице Латвии. При встрече Задорнов выдал: "Я верю, что есть свет в конце тоннеля!". На что Жванецкий произнес ставшую крылатой фразу: "Только тоннель, сука, не заканчивается!".

Напомним, в своей книге Бомбина также рассказала, что ее еще до свадьбы предупредили, что ей не удастся стать единственной любовью юмориста, поскольку главной страстью юмориста был зритель. Это решение далось второй жене комика непросто, но она нашла в себе силы смириться с главной любовью Задорнова, став для него опорой и поддержкой.