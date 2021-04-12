Певица узнала о неверности супруга из телешоу

Эстрадная певица Татьяна Буланова раскрыла подробности измены бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, с тренером по фитнесу. Откровенными воспоминаниями артистка поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись".

Как рассказывает Буланова, о неверности любимого она узнала из программы на НТВ. Когда она ехала в машине вместе с мужем, ей позвонил друг, призвав посмотреть передачу. Радимов также посмотрел всю программу, в которой рассказывалось, что фитнес-инструктор Ирина Яковлева могла быть его неофициальной гражданской женой в течение 7 лет.

Футболист уверял, что не знаком с этой девушкой. Тем не менее, в последующих программах Яковлева раскрывала все больше деталий их взаимоотношений.

"Она решила его уничтожить. Какая девушка, такая и история. Я никогда не думала, что мой муж мне изменяет", – добавила Буланова.

Певица также вспомнила отношения с прошлым мужем, в браке с которым она была в течение 13 лет. По словам Булановой, он всегда был верен ей. Сравнивая двух мужей, артистка рассказала, что они совершенно разные и предположила, что Радимов не сильно ее любил.

Напомним, уже год Татьяна Буланова встречается с новым возлюбленным. Певица держит имя избранника в секрете, но, несмотря на это, все же недавно решилась раскрыть некоторые детали своей личной жизни.