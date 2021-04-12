Как худеют звезды: диеты Степаненко и Бабкиной

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Лолита. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com Елена Степаненко. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Знаменитости стараются поддерживать себя в отличной форме

В мире шоу-бизнеса внешность значит очень многое. Талантливый и энергичный человек также должен привлекать внимание публики подтянутой фигурой и здоровым цветом лица. Лишние килограммы – настоящий враг артистов. Для того чтобы сбросить вес, такие российские звезды, как Елена Степаненко, Надежда Бабкина и Лолита Милявская разработали собственные лайфхаки по питанию.

После скандального развода с Евгением Петросяном звезда "Аншлага" Елена Степаненко изменилась до неузнаваемости. Артистке удалось избавиться от 42 лишних килограммов.

Елена Степаненко. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com

По словам известной юмористки, секрет прекрасного внешнего вида прост. Звезда отказалась от крупных порций и питается маленькими партиями пять-шесть раз в день. Таким образом активизируется метаболизм, и организм успевает с пользой расходовать поступившую в желудок пищу. Если же очень захотелось сладенького, Степаненко делает так: она тщательно пережевывает угощение, пока оно не растеряет весь вкус, а потом выплевывает. Впрочем, диетологи не советуют поступать подобным образом, так как это может привести к серьезным проблемам с желудком.

Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Еще одна резко преобразившаяся звезда отечественной эстрады – Лолита Милявская. Артистке удалось очень серьезно похудеть. При этом кардинальным переменам во внешнем виде тоже предшествовал болезненный развод.

Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

По словам артистки, ее секрет – в помощи медицинских специалистов. Лолита посоветовалась с эндокринологом и пересмотрела свой рацион. При этом, Милявская уверяет, что ни в чем себе не отказывает, просто ряд продуктов был заменен на более подходящий конкретно для ее организма. Секреты знаменитости передает "Пятый канал".

Лолита. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Также в ряду резко постройневших красавиц блистает Надежда Бабкина. 70-летняя певица выглядит значительно моложе своих лет. Недавно ей удалось избавиться от 22 килограммов. В борьбе с лишним весом звезде помогло интервальное голодание. При разработке режима питания по такой стратегии обязательно нужно обратиться к врачу.

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Смысл в том, что человек на серьезный период времени отказывается полностью от еды, таким образом сокращая так называемое суточное "пищевое окно". К слову, этот способ весьма популярен среди российских звезд.

Ольга ФЕДОРОВА

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