"Несут какие-то помои": Жулин объяснил нападки фигуристок на Тарасову

"Несут какие-то помои": Жулин объяснил нападки фигуристок на Тарасову
Александр Жулин. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Спортсмен пристыдил Баюл и Грищук за их нападки на заслуженного тренера

Известный тренер Александр Жулин не остался в стороне и дал свой комментарий насчет колких заявлений фигуристок Оксаны Баюл и Оксаны Грищук о Татьяне Тарасовой. По его мнению, она не должна реагировать на такие высказывания.

Жулин выступил в защиту Тарасовой, пристыдив фигуристок. Он также заявил, что девушкам просто нужно привлечь к себе внимание, поэтому они и перемывают кости тренеру. 

"Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни", –  цитирует его "Рейтинг букмекеров". 

По мнению Жулина, Татьяна Анатольевна, как разумная женщина, не должна поддаваться на провокацию и реагировать на высказывания молодых фигуристок. Он также добавил, что, если она промолчит, то вскоре и все перестанут обсуждать эту тему.

Напомним, ранее Оксана Баюл выступила с обвинениями тренера в любви к деньгам, а не России. Ее поддержала и Оксана Грищук, заявив, что Тарасова ей врала. 

Кроме того, недавно Баюл обвинила Алину Загитову в плагиате – у девушки было похожее платье. Татьяна Тарасова не осталась в стороне, выступив в защиту фигуристки.

Анна АГАБАБОВА

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