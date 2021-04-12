Спортсмен пристыдил Баюл и Грищук за их нападки на заслуженного тренера

Известный тренер Александр Жулин не остался в стороне и дал свой комментарий насчет колких заявлений фигуристок Оксаны Баюл и Оксаны Грищук о Татьяне Тарасовой. По его мнению, она не должна реагировать на такие высказывания.

Жулин выступил в защиту Тарасовой, пристыдив фигуристок. Он также заявил, что девушкам просто нужно привлечь к себе внимание, поэтому они и перемывают кости тренеру.

"Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни", – цитирует его "Рейтинг букмекеров".

По мнению Жулина, Татьяна Анатольевна, как разумная женщина, не должна поддаваться на провокацию и реагировать на высказывания молодых фигуристок. Он также добавил, что, если она промолчит, то вскоре и все перестанут обсуждать эту тему.

Напомним, ранее Оксана Баюл выступила с обвинениями тренера в любви к деньгам, а не России. Ее поддержала и Оксана Грищук, заявив, что Тарасова ей врала.

Кроме того, недавно Баюл обвинила Алину Загитову в плагиате – у девушки было похожее платье. Татьяна Тарасова не осталась в стороне, выступив в защиту фигуристки.

