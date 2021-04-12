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Артистам, выступающим на телевизионном шоу "Маска" приходится не сладко: им нужна надевать на себя тяжелые одеяния, радовать зрителей оригинальными выступлениями, на съемки которых уходит огромное количество часов. Все труды певцов и актеров организаторы возмещают, потакая их желаниям в райдерах. Недавно стали раскрыты подробности звездных капризов.
Организаторы поделились с редакцией Starhit, что многие артисты шоу – любители вкусной трапезы. Наиболее частыми запросами становятся Coca-Cola, разнообразные колбасы и сыры, зефир, зерновой хлеб, мясные и рыбные продукты и горячие напитки. Однако, некоторые участники отличаются необычными капризами: кто-то просил голубцы, а кто-то жареную картошечку. Есть те, кто не соглашается выступать, пока не поест.
Кроме того, костюмеры шоу всегда должны быть наготове, поскольку фигура многих звезд сильно меняется, приходится все время перешивать одежду и менять образы.
На площадке также постоянно дежурят врачи, которые при необходимости всегда готовы оказать помощь артистам. На съемках уже были случаи, когда звездам становилось плохо из-за нехватки кислорода в тяжелом костюме.
Напомним, создатели "Маски" стараются максимально сохранять в секрете всю внутреннюю кухню шоу. Тем не менее, периодически тайная информация предается огласке нарушителями. Так, ранее анонимный источник выдал правду о закулисье "Маски". По его словам, организаторы делают все возможное, чтобы даже сами артисты не рассекречивали друг друга.
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