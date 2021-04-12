Курс рубля
- Евро по 100: экономист предрек обвал рубля
- Причин для роста рубля больше нет
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
12 апреля Елена Корикова отмечает свой день рождения. В этот день она решила поделиться с подписчиками своими мыслями о жизни, воспоминаниями о прошлом и поблагодарить людей, которые окружали и окружают ее. Звезда "Бедной Насти" призналась, что всегда мечтала стать матерью.
В торжественный день именинница написала слова благодарности своим самым близким людям. Елена очень признательна родителям, которые смогли обеспечить ей безоблачное и счастливое детство. Благодаря окружению артистка сумела вырасти "доброй, веселой, позитивной и сильной духом".
Также Корикова вспомнила о переживаниях, которые наполняли ее сердце, пока она не стала матерью. Сейчас Елена воспитывает сына Арсения. Артистка всегда мечтала испытать счастье материнства, и очень благодарна этой жизни, что у нее появился ребенок.
"Я так сильно просила сыночка у Бога и благодарна что ты, сынок, выбрал меня!" – делится трепетными переживаниями знаменитость.
Корикова также заявила, что ни на кого не держит обиды. Она благодарна мужчинам, которые окружали ее и дарили ей счастье любить и быть любимой. В праздничном посте Елена написала теплые слова бывшему мужу и даже вспомнила свою первую любовь. Корикова подчеркнула, что научилась отпускать ситуации и не держит зла на тех, кто пытался ее задеть.
Ранее была опубликована подборка свежих фотографий звезды российских телесериалов. Артистка достаточно редко выкладывает новые кадры.
Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты
Прибалтика без объяснения причин отказалась от российской электроэнергии