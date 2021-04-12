"Просила у Бога": Корикова поделилась мечтами о материнстве

"Просила у Бога": Корикова поделилась мечтами о материнстве
Елена Корикова. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Знаменитость празднует 49-летие

12 апреля Елена Корикова отмечает свой день рождения. В этот день она решила поделиться с подписчиками своими мыслями о жизни, воспоминаниями о прошлом и поблагодарить людей, которые окружали и окружают ее. Звезда "Бедной Насти" призналась, что всегда мечтала стать матерью.

В торжественный день именинница написала слова благодарности своим самым близким людям. Елена очень признательна родителям, которые смогли обеспечить ей безоблачное и счастливое детство. Благодаря окружению артистка сумела вырасти "доброй, веселой, позитивной и сильной духом".

Также Корикова вспомнила о переживаниях, которые наполняли ее сердце, пока она не стала матерью. Сейчас Елена воспитывает сына Арсения. Артистка всегда мечтала испытать счастье материнства, и очень благодарна этой жизни, что у нее появился ребенок.

"Я так сильно просила сыночка у Бога и благодарна что ты, сынок, выбрал меня!" – делится трепетными переживаниями знаменитость.

 

 

Корикова также заявила, что ни на кого не держит обиды. Она благодарна мужчинам, которые окружали ее и дарили ей счастье любить и быть любимой. В праздничном посте Елена написала теплые слова бывшему мужу и даже вспомнила свою первую любовь. Корикова подчеркнула, что научилась отпускать ситуации и не держит зла на тех, кто пытался ее задеть.

Ранее была опубликована подборка свежих фотографий звезды российских телесериалов. Артистка достаточно редко выкладывает новые кадры.

Ольга ФЕДОРОВА

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