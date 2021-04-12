Стала известна дата похорон Эмиля Верника

Сын режиссера также выразил благодарность всем соболезнующим

Прощание с режиссером Эмилем Верником состоится утром 13 апреля в  Московском Художественном театре имени А.П. Чехова. Об этом сообщил его сын Вадим у себя в социальной сети "Инстаграм". 

Кроме того, наследник народного артиста РФ поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Напомним, Эмиль Верник внес неоценимый вклад в театральное дело в период СССР, он участвовал в создании "Золотого фонда" радиовещания. Под его патронажем было поставлено около двухсот спектаклей.

Народный артист скончался из-за проблем с сердцем на 97 году жизни. Он редко жаловался на здоровье. Всего за пару дней до своей кончины Эмиль Григорьевич почувствовал недомогание, и вскоре его сердце перестало биться.

Ранее Игорь Верник рассказал о последних днях жизни покойного отца.

Анна АГАБАБОВА

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