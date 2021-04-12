"Надо менять подгузники": сын рассказал о состоянии Алибасова

"Надо менять подгузники": сын рассказал о состоянии Алибасова
Фото: Утро.ру
Наследник звездного продюсера тратит огромные деньги на его реабилитацию

В этом году постоянно появлялись тревожные новости о состоянии звездного продюсера Бари Алибасова. Сейчас артист приходит в себя и восстанавливается после операции в калининградском реабилитационном центре. Недавно его сын поделился подробностями состояния артиста в беседе с порталом "Дни.ру". 

Сын продюсера рассказывает, что отцу сейчас намного лучше. Наследник Алибасова также поделился, что Алибасов в молодости жил рядом с местом, где проводились ядерные испытания. Спустя много лет это дало о себе знать, начав провоцировать в его организме мутации.  

Музыкальный продюсер часто забывает где и с кем находится. Также после перелома позвоночника в результате падения с лестницы Бари Алибасов не мог самостоятельно двигаться, ему приходилось буквально "ходить по себя". 

Тем не менее, это не вызывало у его наследника отвращения, он без проблем ухаживал за ним, меняя ему подгузники. Но мысли о потере "сильной стены" в лице отца сильно давят на Алибасова-младшего, ведь для него он всегда был главным примером.  

"Идол вдруг превратился в человека, которому надо менять подгузники", – добавил наследник продюсера.

Кроме того, сын Алибасова рассказал, что в месяц ему приходятся отдавать до пятисот тысяч рублей на лечение папы. Поэтому в данный момент он ищет разные пути увеличить прибыль. 

Ранее стало известно, что Бари Алибасов купил для тяжелобольного отца дом в Подмосковье за 58 миллионов. 

Анна АГАБАБОВА

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