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Владимир Соловьев известен своими скандальными высказываниями и любовью говорить свое мнение резко и прямо. В этот раз досталось поклонникам "Дома-2" и его ведущим, которые, по мнению журналиста, олицетворяют современное телевидение.
Комментируя "возвращение" проекта, которое теперь будет траслироваться в эфире другого телеканала, Соловьев иронично заметил, что "свинья грязь найдет".
Эта фраза была сказана в отношении бывшей ведущей проекта Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Соловьев отметил, что одна из "строительниц" потом пошла брать интервью у маньяка и до сих пор не осознала, что же такого плохого она сделала, а вторая телеведущая, по его словам, и вовсе продолжает "бегать и мучить всех поиском половины".
Журналист добавил, что нет ничего удивительного в том, что "Дом-2" вернется в эфир, поскольку россияне живут в стране "все победившего рынка", где есть спрос на подобного рода передачи, пишет "Царьград".
"Это мы, осколки другой великой державы, по-прежнему считаем, что на телевидении должны быть представления о морали, о нравственности. А этим, которые считают "да нормально все", главное – чтобы шли деньги и лайки",
– подытожил Соловьев.
Ранее телеведущий жестко высмеял жалующуюся на жизнь в России Сашу Бортич. Соловьев припомнил актрисе ее родство с крупным предпринимателем и утешил ее тем, что она может "и дальше радостно гадить на Россию".
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