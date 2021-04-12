"Главное – чтобы шли деньги и лайки": Соловьев высказался о современном телевидении

"Главное – чтобы шли деньги и лайки": Соловьев высказался о современном телевидении
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Телеведущий раскритиковал своих коллег в свойственной ему манере

Владимир Соловьев известен своими скандальными высказываниями и любовью говорить свое мнение резко и прямо. В этот раз досталось поклонникам "Дома-2" и его ведущим, которые, по мнению журналиста, олицетворяют современное телевидение.

Комментируя "возвращение" проекта, которое теперь будет траслироваться в эфире другого телеканала, Соловьев иронично заметил, что "свинья грязь найдет". 

Эта фраза была сказана в отношении бывшей ведущей проекта Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Соловьев отметил, что одна из "строительниц" потом пошла брать интервью у маньяка и до сих пор не осознала, что же такого плохого она сделала, а вторая телеведущая, по его словам, и вовсе продолжает "бегать и мучить всех поиском половины". 

Журналист добавил, что нет ничего удивительного в том, что "Дом-2" вернется в эфир, поскольку россияне живут в стране "все победившего рынка", где есть спрос на подобного рода передачи, пишет "Царьград". 

"Это мы, осколки другой великой державы, по-прежнему считаем, что на телевидении должны быть представления о морали, о нравственности. А этим, которые считают "да нормально все", главное – чтобы шли деньги и лайки",  

– подытожил Соловьев. 

Ранее телеведущий жестко высмеял жалующуюся на жизнь в России Сашу Бортич. Соловьев припомнил актрисе ее родство с крупным предпринимателем и утешил ее тем, что она может "и дальше радостно гадить на Россию". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость201237
Пожаловаться Ответить
пока эрнст у власти все будет как есть
Повелитель хохлов
Пожаловаться Ответить
соловьиный помет как и кисель тв не смотрю от слов совсем.
1
новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Отключение Белоруссией Латвии от электричества затронуло Россию

Прибалтика без объяснения причин отказалась от российской электроэнергии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей