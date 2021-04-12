Телеведущий раскритиковал своих коллег в свойственной ему манере

Владимир Соловьев известен своими скандальными высказываниями и любовью говорить свое мнение резко и прямо. В этот раз досталось поклонникам "Дома-2" и его ведущим, которые, по мнению журналиста, олицетворяют современное телевидение.

Комментируя "возвращение" проекта, которое теперь будет траслироваться в эфире другого телеканала, Соловьев иронично заметил, что "свинья грязь найдет".

Эта фраза была сказана в отношении бывшей ведущей проекта Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Соловьев отметил, что одна из "строительниц" потом пошла брать интервью у маньяка и до сих пор не осознала, что же такого плохого она сделала, а вторая телеведущая, по его словам, и вовсе продолжает "бегать и мучить всех поиском половины".

Журналист добавил, что нет ничего удивительного в том, что "Дом-2" вернется в эфир, поскольку россияне живут в стране "все победившего рынка", где есть спрос на подобного рода передачи, пишет "Царьград".

"Это мы, осколки другой великой державы, по-прежнему считаем, что на телевидении должны быть представления о морали, о нравственности. А этим, которые считают "да нормально все", главное – чтобы шли деньги и лайки",

– подытожил Соловьев.

Ранее телеведущий жестко высмеял жалующуюся на жизнь в России Сашу Бортич. Соловьев припомнил актрисе ее родство с крупным предпринимателем и утешил ее тем, что она может "и дальше радостно гадить на Россию".