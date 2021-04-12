О чем всю жизнь жалел Леонид Быков

О чем всю жизнь жалел Леонид Быков
Леонид Быков. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
В какой-то момент артиста настигло забвение, он буквально потерял себя

Любимый миллионами актер и режиссер Леонид Быков ушел из жизни в 1979 году на 51 году жизни в результате трагической аварии. Возвращаясь с загородного дома в город, он попытался обогнать трактор. В результате опасного маневра произошло столкновение. О кончине актера до сих пор ходит много легенд.

Одно из предположений заключается в том, что во время съемок "Пришельца" артист составил подозрительное завещание на имя товарищей, якобы предчувствуя смерть. Другая версия гласит, что завещание было составлено за 3 года до ухода из жизни, после того, как перенес инфаркт. 

С ранних лет Быков грезил о поступлении в летное училище, но удача ему так и не обернулась. А вот театральный институт в Харькове сразу принял харизматичного молодого человека.

Успех пришел к Быкову в двадцать семь лет. Он принял участие в комедии "Максим Перепелица", ставшей хитом. Публика полюбила артиста. Когда он переехал в Ленинград, его заваливали предложениями сняться в кинокартинах.

Однако, далее последовал период творческого кризиса. Народный любимец отказывался сниматься, ему не нравилось ни одно предложение. 

"Мне кажется, что я себя потерял... Хожу за зарплатой. Стыдно...", – писал он товарищам.

Леонид Быков похоронен на киевском кладбище. Его завещание было зафиксировано на небольшом листе:

"Не надо цирка, называемого почестями. Никаких надгробных речей...Очень жалею, что ничего не успел сделать путного…", – написал актер.

Много лед народ пытался понять, что же произошло с любимцем, было предположено огромное количество разнообразных версий, вплоть до самоубийства. Однако следствие сразу отмело эту версию установив, что шансов избежать столкновения не было. К тому же, в тот период у актера был пик творчества, критики высоко оценили две части "Пришельца". 

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Отключение Белоруссией Латвии от электричества затронуло Россию

Прибалтика без объяснения причин отказалась от российской электроэнергии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей