В какой-то момент артиста настигло забвение, он буквально потерял себя

Любимый миллионами актер и режиссер Леонид Быков ушел из жизни в 1979 году на 51 году жизни в результате трагической аварии. Возвращаясь с загородного дома в город, он попытался обогнать трактор. В результате опасного маневра произошло столкновение. О кончине актера до сих пор ходит много легенд.

Одно из предположений заключается в том, что во время съемок "Пришельца" артист составил подозрительное завещание на имя товарищей, якобы предчувствуя смерть. Другая версия гласит, что завещание было составлено за 3 года до ухода из жизни, после того, как перенес инфаркт.

С ранних лет Быков грезил о поступлении в летное училище, но удача ему так и не обернулась. А вот театральный институт в Харькове сразу принял харизматичного молодого человека.

Успех пришел к Быкову в двадцать семь лет. Он принял участие в комедии "Максим Перепелица", ставшей хитом. Публика полюбила артиста. Когда он переехал в Ленинград, его заваливали предложениями сняться в кинокартинах.

Однако, далее последовал период творческого кризиса. Народный любимец отказывался сниматься, ему не нравилось ни одно предложение.

"Мне кажется, что я себя потерял... Хожу за зарплатой. Стыдно...", – писал он товарищам.

Леонид Быков похоронен на киевском кладбище. Его завещание было зафиксировано на небольшом листе:

"Не надо цирка, называемого почестями. Никаких надгробных речей...Очень жалею, что ничего не успел сделать путного…", – написал актер.

Много лед народ пытался понять, что же произошло с любимцем, было предположено огромное количество разнообразных версий, вплоть до самоубийства. Однако следствие сразу отмело эту версию установив, что шансов избежать столкновения не было. К тому же, в тот период у актера был пик творчества, критики высоко оценили две части "Пришельца".