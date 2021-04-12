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Любимый миллионами актер и режиссер Леонид Быков ушел из жизни в 1979 году на 51 году жизни в результате трагической аварии. Возвращаясь с загородного дома в город, он попытался обогнать трактор. В результате опасного маневра произошло столкновение. О кончине актера до сих пор ходит много легенд.
Одно из предположений заключается в том, что во время съемок "Пришельца" артист составил подозрительное завещание на имя товарищей, якобы предчувствуя смерть. Другая версия гласит, что завещание было составлено за 3 года до ухода из жизни, после того, как перенес инфаркт.
С ранних лет Быков грезил о поступлении в летное училище, но удача ему так и не обернулась. А вот театральный институт в Харькове сразу принял харизматичного молодого человека.
Успех пришел к Быкову в двадцать семь лет. Он принял участие в комедии "Максим Перепелица", ставшей хитом. Публика полюбила артиста. Когда он переехал в Ленинград, его заваливали предложениями сняться в кинокартинах.
Однако, далее последовал период творческого кризиса. Народный любимец отказывался сниматься, ему не нравилось ни одно предложение.
"Мне кажется, что я себя потерял... Хожу за зарплатой. Стыдно...", – писал он товарищам.
Леонид Быков похоронен на киевском кладбище. Его завещание было зафиксировано на небольшом листе:
"Не надо цирка, называемого почестями. Никаких надгробных речей...Очень жалею, что ничего не успел сделать путного…", – написал актер.
Много лед народ пытался понять, что же произошло с любимцем, было предположено огромное количество разнообразных версий, вплоть до самоубийства. Однако следствие сразу отмело эту версию установив, что шансов избежать столкновения не было. К тому же, в тот период у актера был пик творчества, критики высоко оценили две части "Пришельца".
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