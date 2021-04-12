Тяжелобольная "Фрося Бурлакова" перед смертью слышала таинственные голоса

Тяжелобольная "Фрося Бурлакова" перед смертью слышала таинственные голоса
Кадр из фильма "Медовый месяц" (1956)
Артистка пыталась оградить наследника от поразившей ее заразы

Когда-то имя знаменитой советской актрисы Екатерины Савиновой гремело на всю страну. Роль в ставшей культовой киноленте "Приходите завтра…" сделала молодую девушку настоящей суперзвездой. Ее героиня Фрося Бурлакова навсегда покорила сердца телезрителей своей непосредственностью, скромностью и вместе с тем пробивным характером.

К сожалению, в жизни знаменитости все сложилось не так радужно, как у ее героини. На съемках легендарного фильма артистка подхватила опасную заразу. По некоторым данным, здоровье было подорвано из-за выпитого парного коровьего молока. У Савиновой обнаружили бруцеллез. Это очень опасное заболевание, которое передается от животного людям. В итоге заразившийся человек страдает из-за постепенного разрушения организма.

В случае с советской актрисой удар был нанесен по нервной системе. Ей приходилось постоянно сидеть на таблетках и подолгу лежать в больничных палатах. Ее наследник Андрей Ташков до сих пор помнит огромные горсти медикаментов, которые приходилось пить звезде. По словам сына Савиновой, актриса панически боялась заразить его своим недугом. Поэтому с малых лет ребенок был практически лишен внимания матери.

В конце концов, болезнь привела к тому, что у Екатерины серьезно расстроилась психика. По словам ее подруги актрисы Ольги Гобзевой, к концу жизни у Савиновой появились слуховые галлюцинации. Таинственные голоса призывали ее покинуть этот мир, объясняя, что так она сможет "спасти сына", пишет "Экспресс газета".

25 апреля 1970 года Екатерина Савинова рассталась с жизнью на вокзале в Новосибирске.

Ольга ФЕДОРОВА

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