Артистка пыталась оградить наследника от поразившей ее заразы

Когда-то имя знаменитой советской актрисы Екатерины Савиновой гремело на всю страну. Роль в ставшей культовой киноленте "Приходите завтра…" сделала молодую девушку настоящей суперзвездой. Ее героиня Фрося Бурлакова навсегда покорила сердца телезрителей своей непосредственностью, скромностью и вместе с тем пробивным характером.



К сожалению, в жизни знаменитости все сложилось не так радужно, как у ее героини. На съемках легендарного фильма артистка подхватила опасную заразу. По некоторым данным, здоровье было подорвано из-за выпитого парного коровьего молока. У Савиновой обнаружили бруцеллез. Это очень опасное заболевание, которое передается от животного людям. В итоге заразившийся человек страдает из-за постепенного разрушения организма.

В случае с советской актрисой удар был нанесен по нервной системе. Ей приходилось постоянно сидеть на таблетках и подолгу лежать в больничных палатах. Ее наследник Андрей Ташков до сих пор помнит огромные горсти медикаментов, которые приходилось пить звезде. По словам сына Савиновой, актриса панически боялась заразить его своим недугом. Поэтому с малых лет ребенок был практически лишен внимания матери.

В конце концов, болезнь привела к тому, что у Екатерины серьезно расстроилась психика. По словам ее подруги актрисы Ольги Гобзевой, к концу жизни у Савиновой появились слуховые галлюцинации. Таинственные голоса призывали ее покинуть этот мир, объясняя, что так она сможет "спасти сына", пишет "Экспресс газета".

25 апреля 1970 года Екатерина Савинова рассталась с жизнью на вокзале в Новосибирске.