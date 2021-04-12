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"Славянский базар" пройдет этим летом в Витебске. Однако все больше артистов отказываются от участия в международном фестивале искусств. Имена одно за другим пропадают с афиш.
Ажиотаж начался, когда "Славянский базар" опубликовал в своих социальных сетях список тех артистов, которые будут выступать на юбилейном фестивале, который объединяет звезд из России, Белоруссии и Украины. После этого поклонники начали просить артистов отказаться от участия. Мол, пандемия и ситуация в Белоруссии явно не самая праздничная.
Директор и вовсе заявил о заговоре против фестиваля. Глеб Лапицкий ответил журналистам, что некто хочет избавиться от такой яркой точки на карте, как "Славянский базар".
"Может быть, нам в Беларуси отменить сейчас все концерты? И сидеть в глобальной грусти? И ждать, когда закончатся все кризисы – пандемический и другие?"
– недоумевает организатор.
По его мнению, большая часть звезд отказываются, потому что боятся критики в социальных сетях. Лапицкий призвал фанатов трепетнее относиться к "душам творческих людей", пишет TUT.BY
Напомним, что от участия в "Славянском базаре" отказались Михаил Галустян, Наташа Королева, украинская певица MARUV, группа "Рондо" и другие. Также из афиши исчезло имя Александра Буйнова, хотя сам артист пока официальных заявлений не делал. Олег Газманов, Дмитрий Губерниев, Таисия Повалий от участия отказываться не стали.
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