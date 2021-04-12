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Стало известно, что в Москве на 98-м году жизни скончалась Серафима Холина. Она известна своей ролью ведущей показа мод в культовом российском фильме "Бриллиантовая рука".
Как сообщает Telegram-канал Mash, тело мертвой актрисы обнаружила ее дочка Людмила Голубницкая.
Серафима Холина родилась в столице России. С самых ранних лет она грезила об актерской карьере. Окончив ВГИК, она была принята в штат "Мосфильма". Артистка приняла участие она в небольшом количестве кинокартин, исполняя эпизодические роли. Известность ей принесло участие именно в кинокартине Гайдая. Даже эта, казалось бы, небольшая роль раскрыла удивительную харизму актрисы. "Брюки превращаются в элегантные шорты" – именно ее фраза, ставшая культовой. Кроме того, голосом Холиной говорят герои более тридцати фильмов.
Напомним, ранее сообщалось, что актриса страдает от тяжелой болезни Альцгеймера. Ее дочь сообщала, что постоянно рядом с мамой. Актриса не выходила из квартиры и смотрела телевизор. Людмила Голубницкая утверждает, что если бы существовало лечение, то ее матери уже давно бы помогли.
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