Сыну принцессы Дианы придется столкнуться с обидным ограничением

12 апреля стало известно о том, что принц Гарри прилетел из США в Великобританию. Возвращение сына принцессы Дианы на родину связано с похоронами его дедушки – принца Филиппа.

Напомним, 9 апреля появилась новость о смерти супруга королевы Елизаветы II. Он ушел из жизни в возрасте 99 лет.

Как сообщают СМИ, на похоронах принца Филиппа Гарри столкнется с некоторыми ограничениями. Речь идет о запрете надеть военную форму. Другие же члены королевской семьи будут "при параде".

Причина кроется в том, что принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл снял с себя королевские обязанности. После этого супруги покинули Великобританию и отправились в Америку.

Отказавшись от полномочий, Гарри автоматически лишился должностей и почетных воинских званий в армии Соединенного Королевства. Примечательно, что он служил родине практически 10 лет, передает The Daily Mail.

В 2006 году наследник принцессы Дианы окончил Королевскую академию в Сандхерсте, получив звание офицера Королевского гвардейского полка. Спустя некоторое время Гарри стал капитаном Армейского воздушного корпуса. Также он служил в Афганистане. В 2017 году принц Филипп назначил внука на должность генерал-капитана военно-морской пехоты.

Кстати, на своей свадьбе с Меган Маркл, которая состоялась 19 мая 2018 года, Гарри был одет в военную форму. Теперь же внук монаршей особы не сможет примерить на себя унифицированный комплект одежды. Единственное, что разрешено принцу – надеть медали поверх гражданской формы. Как пишут британские журналисты, из-за этого принц Гарри станет настоящей "белой вороной" на похоронах.

Ранее появилась информация, что принца Гарри и Меган Маркл затравили после кончины принца Филиппа.