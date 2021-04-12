Принц Гарри станет "белой вороной" на похоронах деда – СМИ

Принц Гарри станет "белой вороной" на похоронах деда – СМИ
Принц Гарри. Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Сыну принцессы Дианы придется столкнуться с обидным ограничением

12 апреля стало известно о том, что принц Гарри прилетел из США в Великобританию. Возвращение сына принцессы Дианы на родину связано с похоронами его дедушки – принца Филиппа.

Напомним, 9 апреля появилась новость о смерти супруга королевы Елизаветы II. Он ушел из жизни в возрасте 99 лет.

Как сообщают СМИ, на похоронах принца Филиппа Гарри столкнется с некоторыми ограничениями. Речь идет о запрете надеть военную форму. Другие же члены королевской семьи будут "при параде". 

Причина кроется в том, что принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл снял с себя королевские обязанности. После этого супруги покинули Великобританию и отправились в Америку.

Отказавшись от полномочий, Гарри автоматически лишился должностей и почетных воинских званий в армии Соединенного Королевства. Примечательно, что он служил родине практически 10 лет, передает The Daily Mail.

В 2006 году наследник принцессы Дианы окончил Королевскую академию в Сандхерсте, получив звание офицера Королевского гвардейского полка. Спустя некоторое время Гарри стал капитаном Армейского воздушного корпуса. Также он служил в Афганистане. В 2017 году принц Филипп назначил внука на должность генерал-капитана военно-морской пехоты.

Кстати, на своей свадьбе с Меган Маркл, которая состоялась 19 мая 2018 года, Гарри был одет в военную форму. Теперь же внук монаршей особы не сможет примерить на себя унифицированный комплект одежды. Единственное, что разрешено принцу – надеть медали поверх гражданской формы. Как пишут британские журналисты, из-за этого принц Гарри станет настоящей "белой вороной" на похоронах. 

Ранее появилась информация, что принца Гарри и Меган Маркл затравили после кончины принца Филиппа. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Отключение Белоруссией Латвии от электричества затронуло Россию

Прибалтика без объяснения причин отказалась от российской электроэнергии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей