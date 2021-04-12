Композитор даже захотел переехать к певцу

В минувшую пятницу Игорь Крутой вместе с другими приглашенными звездами посетил особняк Филиппа Киркорова. Композитор остался в восторге от посиделок в гостях у короля российской эстрады.

Исполнитель хита "Просто подари" собрал у себя гостей по случаю именин его дочери Аллы-Виктории. Крутой, который часто публикует на личной инстаграм-странице видео с различными памятными событиями, не упустил возможности взяться за камеру и в этот раз.

В начале записи запечатлен момент, когда музыкант только пришел в хоромы Филиппа Бедросовича. По реакции можно понять – Игоря Яковлевича восхитила окружающая его роскошь.

"Сколько ж надо напеть! Такой дом купить…" – произнес Крутой.

Стоит отметить, что подобная реакция звезды вполне оправдана. Удивление вызывают огромные лестницы, колонны, панорамные окна, многочисленные картины на стенах и прочие предметы роскоши.

Крутой отметил, что Киркоров смог превратить свой особняк в место, в котором комфортно себя чувствуют абсолютно все – и его отец Бедрос Филиппович, и наследники Мартин с Аллой-Викторией, и приглашенные знаменитости.

"Функциональность дома и участка заслуживает самой высокой похвалы и может являться предметом "белой" зависти", – высказался композитор.

Он добавил – пребывание в доме Филиппа Бедросовича чудесным образом активизирует вдохновение. Всем присутствующим начинает хотеться петь, музицировать, читать стихи и заниматься подобной творческой деятельностью.

Крутой окрестил апартаменты "Киркоровским творением". Игорь Яковлевич рассказал, что в шутку предложил всем гостям переехать в особняк короля российской эстрады.

Ранее Киркоров показал редкие фото покойной матери в честь дня ее рождения. Артист признался, что невероятно скучает по родительнице.