Певец идеально справился со своей задачей

11 апреля популярное шоу "Маска" покинул Белый орел. Оказалось, что под костюмом птицы скрывался Марк Тишман. Примечательно, что певец шифровался настолько хорошо, что никто из членов жюри даже не подумал на него.

О своих секретах маскировки Тишман рассказал в интервью "СтарХиту". Марк признался – когда он видел Филиппа Киркорова или Валерию на концертах, то стремился сразу же скрыться из виду. Артист попросту боялся, что его образ всплывет в голове у звездных коллег во время просмотра выступлений на музыкальном проекте.

По словам Тишмана, иногда "доходило до смешного". Так, например, чтобы запутать общественность, после утренних съемок певец отправлялся в аэропорт Шереметьево. Знаменитость фотографировалась там и выкладывала снимок в "Инстаграм" – мол, он сейчас отправляется в путешествие.

После фиксирования своего местоположения артист возвращался на съемочную площадку.

Также звезда рассказала про доставшийся ему костюм Белого орла. Тишман признался, что нахождение в образе давалось ему очень тяжело. Изначально костюм был 48 размера – как раз под исполнителя. Однако вскоре создатели проекта поняли – судьи быстро догадаются, что под маской птицы прячется кто-то достаточно худой. Было принято решение визуально увеличить наряд.

"В итоге увеличили его до 52-го, надели кучу толщин. С них после танцевальных номеров буквально капало", – отметил певец.

Еще одной проблемой для Марка стало отсутствие видимости. Ему приходилось запоминать, где находятся те или иные препятствия. Свое положение артист сравнил со слепотой подруги Дианы Гурцкой, поняв, какие трудности она испытывает. Тишман также отметил, что скрывался и на студии. Участников видят лишь несколько человек, например, звукооператор, а гримерки находятся в разных концах здания.

Ранее организаторы шоу "Маска" раскрыли капризы звездных участников.