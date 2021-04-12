Певица "запивала" свой стресс

Очередной выпуск "Прямого эфира" был посвящен раскрытию причин смерти Валентины Легкоступовой. На руках создателей проекта оказалось заключение, сделанное врачами из наркологической клиники. Выяснилось, что артистка злоупотребляла алкоголем около 15 лет.

Напомним, в соответствующее учреждение Легкоступова попала 6 августа 2020 года – за восемь дней до своей смерти. В клинику исполнительница хита "Ягода-малина" поступила со следующими жалобами: не прекращающееся чувство тревоги, слабость, дрожь в теле, бессонница, потеря аппетита, а также желание постоянно выпивать горячительные напитки.

Специалисты пришли к выводу, что Валентина Леонидовна страдает от алкогольной зависимости. Выяснилось, что знаменитость систематически налегала на стакан в течение 15 лет.

Стала известна еще одна любопытная деталь. В заключении говорится, что "поступлению предшествовала алкоголизация в течение 15 дней". Причина крылась в переживаемом певицей стрессе.

Примечательно, что артистка была пациенткой наркологической клиники не один раз. Легкоступова попала туда в 2019 году. После этого звезда практически год не пила, однако в конечном итоге сорвалась.

Стоит отметить, что изначально в спаивании Валентины Леонидовны обвинили ее супруга Юрия Фирсова. Но в эфире шоу удалось расставить все точки над i.

"В том, что мы злоупотребляли, не я был инициатором. Почему мне никто не сказал, что Валя – хронический алкоголик?" – заявил яхтсмен.

Ранее стало известно о том, что Фирсов подал в суд на детей Легкоступовой – Матвея и Анэтту Бриль.