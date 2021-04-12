На шоу Малахова рассказали о запое Легкоступовой длиною в полмесяца

На шоу Малахова рассказали о запое Легкоступовой длиною в полмесяца
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица "запивала" свой стресс

Очередной выпуск "Прямого эфира" был посвящен раскрытию причин смерти Валентины Легкоступовой. На руках создателей проекта оказалось заключение, сделанное врачами из наркологической клиники. Выяснилось, что артистка злоупотребляла алкоголем около 15 лет.

Напомним, в соответствующее учреждение Легкоступова попала 6 августа 2020 года – за восемь дней до своей смерти. В клинику исполнительница хита "Ягода-малина" поступила со следующими жалобами: не прекращающееся чувство тревоги, слабость, дрожь в теле, бессонница, потеря аппетита, а также желание постоянно выпивать горячительные напитки.

Специалисты пришли к выводу, что Валентина Леонидовна страдает от алкогольной зависимости. Выяснилось, что знаменитость систематически налегала на стакан в течение 15 лет.

Стала известна еще одна любопытная деталь. В заключении говорится, что "поступлению предшествовала алкоголизация в течение 15 дней". Причина крылась в переживаемом певицей стрессе.

Примечательно, что артистка была пациенткой наркологической клиники не один раз. Легкоступова попала туда в 2019 году. После этого звезда практически год не пила, однако в конечном итоге сорвалась.

Стоит отметить, что изначально в спаивании Валентины Леонидовны обвинили ее супруга Юрия Фирсова. Но в эфире шоу удалось расставить все точки над i.

"В том, что мы злоупотребляли, не я был инициатором. Почему мне никто не сказал, что Валя – хронический алкоголик?" – заявил яхтсмен.

Ранее стало известно о том, что Фирсов подал в суд на детей Легкоступовой – Матвея и Анэтту Бриль. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Иван
Пожаловаться Ответить
Малахов загрузил телевидение очередной пустышкой,обсуждая смерть человека,который допился до ручки.Как человека ,жалко.Но не можно же обсуждать всех алкоголиков,ей ведь никто не наливал,пила сама,почему,это личное дело каждого человека.
1
новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Беспредел, но возможно: Польша задумала захватить активы "Газпрома"

Партнерские обязательства отступают на второй план, когда речь идет о собственной выгоде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей