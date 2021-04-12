Певица призвала фанатов готовиться к флешмобу

На своей странице в "Инстаграм" Наташа Королева поделилась видео с пляжа. Одетая в раздельный цветастый купальник артистка показала поклонникам несколько движений, которые нужно будет повторить на ее предстоящем московском концерте.

По словам Королевой, флешмоб состоится под ее песню "Символ юности". Композиция возвращает россиян в прошлое – во время пионеров и виниловых пластинок.

Наташа продемонстрировала знакомые многим движения. Сначала певица поднесла руку к голове, после этого приложила ладонь к груди. Напоследок певица вытянула руку вперед – так, как будто она предлагает взять у нее что-то.

"Очень просто. Все были пионерами? Ну, кто помнит, как это было", – произнесла воодушевленная знаменитость.

Однако не все оценили танцевальный урок от Королевой. Некоторые раскритиковали певицу за то, что она позволила себе "очернить" символ юности своим внешним видом.

"Наталь, ну пионеров-то не позорь!!! Символ юности ну никак не вяжется с твоим прикидом", "Оголяться при символе ужасно", – прокомментировали интернет-пользователи.

Кто-то отметил, что принято прикладывать к сердцу правую руку. Что касается Наташи, то она использует в танце левую конечность.

Но далеко не все осудили артистку. Многие обратили внимание на то, что в свои 47 лет исполнительница хита "Желтые тюльпаны" выглядит очень стройной и подтянутой. Звезду даже окрестили "горячей пионеркой".

Ранее появилась информация о том, что женщину, которая обворовала Королеву на пять миллионов рублей, удалось задержать.