Избранница артиста родила сына

Маколей Калкин впервые стал отцом. Сообщается, что избранница актера Бренда Сонг подарила ему сына.

Малышу дали имя Дакота. Ребенок появился на свет в понедельник, 5 апреля, однако о его рождении стало известно только сейчас.

Примечательно, что Дакотой пара назвала наследника в честь покойной сестры Калкина. 29-летняя девушка ушла из жизни в 2008 году.

Отмечается, что Маколей и Бренда познакомилась на съемочной площадке в Таиланде несколько лет назад. Возлюбленные принимали участие в съемках картины "Земля перемен", передает издание Esquire.

"Мы переполнены радостью", – высказались молодые родители.

Дебют Маколея состоялся в 4 года. Тогда актер выступил на сцене Нью-Йоркской филармонии в спектакле Bach Babies. Через год Калкин получил свою первую роль в кино. Он сыграл мальчика в маске Хеллоуина в кинокартине "Полночь".

Популярность пришла к артисту после съемок в фильме "Один дома". История о непослушном мальчике по имени Кевин Маккаллистер полюбилась телезрителям со всего мира.

За роль Кевина Маколей был номинирован на премию "Золотой глобус". Актер получил награду как исполнитель "лучшей мужской роли в комедии или мюзикле". Также начинающей звезде присвоили звание "Ребенок года".

Однако со временем карьера Калкина скатилась вниз. Последней его работой как раз стал фильм "Земля перемен", вышедший на экраны в 2019 году.