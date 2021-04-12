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Маколей Калкин впервые стал отцом. Сообщается, что избранница актера Бренда Сонг подарила ему сына.
Малышу дали имя Дакота. Ребенок появился на свет в понедельник, 5 апреля, однако о его рождении стало известно только сейчас.
Примечательно, что Дакотой пара назвала наследника в честь покойной сестры Калкина. 29-летняя девушка ушла из жизни в 2008 году.
Отмечается, что Маколей и Бренда познакомилась на съемочной площадке в Таиланде несколько лет назад. Возлюбленные принимали участие в съемках картины "Земля перемен", передает издание Esquire.
"Мы переполнены радостью", – высказались молодые родители.
Дебют Маколея состоялся в 4 года. Тогда актер выступил на сцене Нью-Йоркской филармонии в спектакле Bach Babies. Через год Калкин получил свою первую роль в кино. Он сыграл мальчика в маске Хеллоуина в кинокартине "Полночь".
Популярность пришла к артисту после съемок в фильме "Один дома". История о непослушном мальчике по имени Кевин Маккаллистер полюбилась телезрителям со всего мира.
За роль Кевина Маколей был номинирован на премию "Золотой глобус". Актер получил награду как исполнитель "лучшей мужской роли в комедии или мюзикле". Также начинающей звезде присвоили звание "Ребенок года".
Однако со временем карьера Калкина скатилась вниз. Последней его работой как раз стал фильм "Земля перемен", вышедший на экраны в 2019 году.
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