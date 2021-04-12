Обсуждения вокруг музыкального шоу набирают обороты

В прошлую пятницу Филипп Киркоров собрал в своем роскошном особняке друзей-знаменитостей. Сидя за столом, представители российского шоу-бизнеса подняли тему, касающуюся популярного шоу "Маска". Они начали делиться своими версиями, кто может скрываться за масками оставшихся участников.

Напомним, вчера проект покинул Белый орел, за образом которого прятался Марк Тишман. В шоу остались шесть участников: Носорог, Змея, Лама, Крокодил, Неваляшка и Заяц.

Особо активные обсуждения разворачиваются вокруг Змеи. Члены жюри шоу считают, что данный костюм мог достаться или Светлане Лободе, или Юлии Паршуте.

Однако абсолютно новую версию выдвинула Яна Рудковская, которая тоже побывала в гостях у Филиппа Бедросовича.

"Я думаю, что [Екатерина] Варнава – это Змея", – высказалась продюсер.

Никто ранее не предполагал, что в проекте может участвовать звезда юмористической передачи Comedy Woman.

Андрей Малахов заявил, что под костюмом Неваляшки скрывается Юрий Гальцев. Однако Киркоров не согласился с версией ведущего шоу "Прямой эфир". Позицию исполнителя хита "Просто подари" поддержал супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.

Никаких предположений относительно Крокодила и Ламы у собравшихся не было. Остается только ждать очередного выпуска проекта и рассекречивания очередного героя.

Ранее Тишман рассказал, как он шифровался на шоу "Маска".