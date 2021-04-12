Журналист сделал признание о популярной телепередаче

Российский телеведущий Сергей Дружко заявил, что основная часть материалов для популярного шоу "Необъяснимо, но факт" была основана на реальных событиях. Лишь 15% содержали в себе художественный вымысел и реконструкцию произошедшего.

Популярная программа некогда велась в эфире телеканала ТНТ с 2005 по 2008 годы. Именно после нее Дружко стал известен зрителям, а многие его фразы стали крылатыми – например, реплика "Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду". Программа неоднократно подвергалась насмешкам из-за неправдоподобности – многие телезрители до сих пор уверены, что каждая история была выдуманной.

Ведущий же заявил, что все случаи основаны на реальных событиях. Телередакция собирала сама материалы лишь для пилотных сюжетов, а некоторое время спустя зрители стали сами присылать истории. Однако, во многом описываемые поклонниками случаи были далеки от реальности.

"80% – это шизофреники, а 20% – это материал, с которым можно было работать", – признался Сергей в эфире канала AdamThomasMoran.

Дружко вспомнил, как начало 1990-х годов было богато сомнительными духовными практиками и философией о магическом сознании людей. Страсть человека к неопознанному вкупе с богатым воображением, считает ведущий, и рождает подобные явления.

"У нас это сидит в генотипе", – выразил уверенность журналист.

Именно этим и вызван успех "Необъяснимо", считает Сергей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как украинская власть подала в суд на популярного телеведущего Анатолия Кашпировского, известного некогда своими телесеансами. Так, непризнанным сыном звездного психотерапевта может оказаться некий 27-летний Алексей, который, по предположению украинской стороны, является внебрачным наследником Светланы Фуштей, работавшей одно время помощницей знаменитости. .