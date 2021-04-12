Артистка призналась – ее сердце занято бывшим мужем

Вот уже некоторое время ходят слухи о романе 78-летней Ангелины Вовк с 53-летним Михаилом Куницыным. Сплетни подогрела сама телеведущая, когда на одном из шоу заявила – она выйдет замуж за журналиста, только если тот подарит ей кольцо на флорентийской башне.

После слов Ангелины Михайловны у общественности не осталось сомнений относительно того, что между Вовк и Куницыным вспыхнули чувства. Однако оказалось, что поклонники вновь перевернули ситуацию с ног на голову.

В интервью "Собеседнику" артистка заявила – их с радиоведущим связывают исключительно дружеские отношения.

"Мы друзья, работаем вместе. А то, что пишут, я не знаю даже... я шучу, поддерживаю журналистов", – отметила знаменитость.

Ангелина Михайловна призналась – она пока не нашла подходящей кандидатуры. Телезвезда пошутила, что будет рада, если ей подыщут жениха "состоятельного, желательно миллионера".

При этом Вовк заявила – в ее сердце продолжает жить память о покойном муже Индржихе Геце, который был архитектором и художником чешской киностудии. Супруги состояли в браке около тринадцати лет, при этом живя в разных странах: телеведущая – в России, а ее избранник – в Чехословакии.

Гец предлагал Вовк переехать к нему на родину, однако Ангелина Михайловна не смогла оставить карьеры. В конечном итоге их отношения сошли на нет. Примечательно, что разводиться они не стали. В 1995 году архитектора не стало. О смерти возлюбленного артистка узнала только спустя год.