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Уже прошло несколько месяцев с момента смерти актера Армена Джигарханяна, однако, накал страстей между его бывшими женами, кажется, только увеличивается. Так, недавно Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на резкие высказывания Татьяны Власовой.
В интервью с Teleprogramma.pro она заявила, что Власова просто не может оправдать свое поеведение, вот и нападает на пианистку. Виталина также намекнула на слабоумие в силу возраста второй жены актера и заявила, что ей стыдно за поведение соперницы.
Кроме того, роковая блондинка добавила, что она продолжит защищать покойного возлюбленного. По мнению пианистки, Джигарханяна все время компрометируют, а ее оскорбляют.
"Мне обидно за память Армена Борисовича. Они просто показывают свой уровень развития. Их жизнь накажет", – высказалась молодая возлюбленная актера.
Напомним, ранее Власова высказала все, что думает о Виталине, назвав ее не совсем здоровым человеком, жаждущим славы. Кроме того, вторая жена артиста назвала его молодую возлюбленную посредственной пианисткой, которая выезжает лишь на своей лжи.
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