Семью Гарафутдиновых обвинили в желании попиариться

Вот уже который день не утихает скандал вокруг Вячеслава Зайцева. И пока близкие модельера бьют тревогу, та самая семья Гарафутдиновых решила сходить на передачу "Пусть говорят", чтобы наконец расставить все точки над "i".

Правда, получилось все немного наоборот. В студии ток-шоу появился сам модельер, который и рассказал, кто же такие Гарафутдиновы. Кутюрье, который уже долгое время страдает от болезни Паркинсона, не смог сказать ничего плохого в адрес скандальной семейки.

"Мои приятели пришли ко мне в гости. Я пригласил и поэтому они меня снимали так. Я в этом участвовал сам. Очень хорошие отношения с Галкой, и с Тимуром, и с Лучаной",

– с большим трудом произнес Зайцев.

При этом звездный модельер понимает, что с его участием снимают скандальные ролики, и не видит в этом ничего плохого, поскольку он рад помочь "Галке". По его словам, женщина счастлива, что теперь у нее много подписчиков в социальных сетях.

В итоге такая поддержка кутюрье буквально "развязала" руки Гарафутдиновым. Тимур начал кидаться в гостей студии пятитысячными купюрами, кричал, вел себя вызывающе.

После этого главе семейства поплохело, мать и наследники покинули студию, не забывая при этом скандалить со всеми, кто попадался по пути. Досталось, например, врачам скорой помощи и охранникам.

Ранее о состоянии Зайцева высказалась вдова Караченцова.