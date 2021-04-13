Друзья Зайцева устроили скандал на "Пусть говорят"

Друзья Зайцева устроили скандал на "Пусть говорят"
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семью Гарафутдиновых обвинили в желании попиариться

Вот уже который день не утихает скандал вокруг Вячеслава Зайцева. И пока близкие модельера бьют тревогу, та самая семья Гарафутдиновых решила сходить на передачу "Пусть говорят", чтобы наконец расставить все точки над "i". 

Правда, получилось все немного наоборот. В студии ток-шоу появился сам модельер, который и рассказал, кто же такие Гарафутдиновы. Кутюрье, который уже долгое время страдает от болезни Паркинсона, не смог сказать ничего плохого в адрес скандальной семейки. 

"Мои приятели пришли ко мне в гости. Я пригласил и поэтому они меня снимали так. Я в этом участвовал сам. Очень хорошие отношения с Галкой, и с Тимуром, и с Лучаной", 

– с большим трудом произнес Зайцев. 

При этом звездный модельер понимает, что с его участием снимают скандальные ролики, и не видит в этом ничего плохого, поскольку он рад помочь "Галке". По его словам, женщина счастлива, что теперь у нее много подписчиков в социальных сетях.  

В итоге такая поддержка кутюрье буквально "развязала" руки Гарафутдиновым. Тимур начал кидаться в гостей студии пятитысячными купюрами, кричал, вел себя вызывающе.

После этого главе семейства поплохело, мать и наследники покинули студию, не забывая при этом скандалить со всеми, кто попадался по пути. Досталось, например, врачам скорой помощи и охранникам. 

Ранее о состоянии Зайцева высказалась вдова Караченцова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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