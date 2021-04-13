Алибасов захотел пожертвовать свое тело науке после смерти

Алибасов захотел пожертвовать свое тело науке после смерти
Бари Алибасов. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер заявил, что его организм поразили чудотворные мутации

73-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова в последнее время сильно подводит здоровье. Недавно он дал интервью 5-tv.ru, где рассказал о судьбе своего тела после смерти. 

Алибасов заявил, что хочет передать останки науке, чтобы принести пользу человечеству. Продюсер даже думать не хочет о погребении или популярном сейчас развеивании праха над морем. 

Свое желание знаменитость объяснил тем, что он – носитель уникального секретного гена, обладающего лечебным свойством. Он подчеркнул, что родился рядом с местом проведения ядерных испытаний, что спустя время оказало влияние на его организм, вызвав мутации.

Алибасов считает, что его организм может регенерироваться и любая ссадина заживает очень быстро. В будущем, по его мнению, если ученые смогут воссоздать его ген, то, возможно, человечество перестанет умирать. 

"Даже умерших эта клетка оживит!" – уверенно заявил Алибасов.

Звездный продюсер все еще восстанавливается после несчастного случая. Напомним, ранее Алибасов-младший рассказал о состоянии своего отца. Звездный продюсер периодически забывает, где находится и ему требуется посторонняя помощь в уходе. 

Анна АГАБАБОВА

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