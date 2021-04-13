По мнению музыканта, Примадонна может многому научить современную молодежь

Появление легендарной Аллы Пугачевой юбилее блогера Насти Ивлеевой привлекло много внимания. На празднике Примадонна стала главной звездой – с ней фотографировались абсолютно все и просили автографы. Певец Михаил Шуфутинский объяснил весьма неожиданное появление популярной певицы на молодежной вечеринке. Своим мнением он поделился в беседе с "Московским комсомольцем".

По мнению исполнителя хита "Марджанджа", визит Примадонны на такое мероприятие является абсолютной нормой. Шуфутинский также предположил, что, возможно, ее уговорил муж Максим Галкин, который составил ей компанию на тусовке. Певец уверен, что Алла Борисовна пришла на вечеринку не ради приобщения к данной культуре, а чтобы понять, чем сейчас увлекается новое поколение.

Исполнитель считает, что Пугачева может стать отличным примером для молодежи, пропагандируя правильное произношение русского языка. Она также может привить любовь и правильное отношение к музыке.

Артист также рассказал, что его тоже приглашали на программу к Ивлеевой, но он отказался, поскольку в то время сидел на изоляции из-за коронавируса.



Напомним, Примадонна в компании своего мужа Максима Галкина неожиданно стала гостьей торжества, посвященного тридцатилетию блогерши Анастасии Ивлеевой. Алла Борисовна соблюла дресс-код вечеринки и удивила всех своим дерзким нарядом.