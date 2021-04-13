Коронавирусом болела: Малышева сделала признание

Коронавирусом болела: Малышева сделала признание
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зараза не сильно ударила по теледоктору

Самый знаменитый телеврач России Елена Малышева неожиданно сообщила, что уже успела переболеть пресловутой коронавирусной инфекцией. В ее случае заболевание прошло в легкой форме – знаменитость даже не заметила, когда подхватила вирус.

Прославившаяся, в том числе, скандальными заявлениями по поводу COVID-19 телеведущая, рассказала, как узнала о том, что в какое-то время стала носителем инфекции. Однажды назвавшая коронавирус "чудом чудесным" знаменитость не мучалась высокой температурой и ломотой во всем теле, как бывает у тех, кто переносит болезнь в средней или тяжелой форме. Малышева вовсе не заметила течение болезни, а о визите вируса в ее организм узнала, позже сделав соответствующее тестирование.

"Все очень легко прошло. Есть антитела, – рассказала теледоктор в эфире передачи "Жить здорово".

В той же программе своим опытом заражения поделилась известная российская поэтесса Лариса Рубальская. Во время болезни знаменитость столкнулась с проблемами с обонянием. Также поэтессе было сложно выполнять простые бытовые функции, так как ее тело разбила слабость. При этом обошлось без высокой температуры и отдышки, однако постоянно хотелось спать.

К слову, недавно Малышева назвала угрозу для человечества, которая ей кажется опаснее коронавируса. По ее мнению, намного страшнее для населения Земли обычный грипп.

Ольга ФЕДОРОВА

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